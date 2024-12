Jaime Bayly sufre TRÁGICA PÉRDIDA y sus fans lo lamentan en redes sociales: ¿Qué ocurrió?

Una lamentable noticia invadió las plataformas digitales durante las últimas horas. Repentinamente, el periodista Jaime Bayly causó consternación entre sus fanáticos, luego de confirmarse su trágica pérdida. Ante tal situación, muchos de sus seguidores, así como el público en general, expresaron su pesar por el triste suceso.

A través de sus redes sociales, el también escritor peruano compartió un video en donde dejó notar su profunda pena, anunciando que, hace poco, su amada gata 'Gati' perdió la vida. De acuerdo a Bayly, su esposa, Silvia Núñez del Arco, le dio malas noticias al promediar el medio día, anunciándole los últimos momentos con vida de su mascota.

En esa línea, añadió que nunca antes había sufrido tanto por un ser querido, comparando incluso la situación con el momento en el que su padre, Jaime Bayly Llona, dejó de existir. Cabe destacar que, es públicamente conocida la mala relación que ambos tenían, por lo que no sorprende que el polémico periodista hiciera hincapié al respecto.

"Fue un momento muy tremendo para mí, muy doloroso, muy conmovedor. No me imaginé que me iba a doler tanto. He llorado por ella lo que no lloré cuando, por ejemplo, se murió mi padre", resaltó al respecto.