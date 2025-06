Janet Barboza se burla de Christian Cueva y Pamela Franco por romántica cita en jacuzzi: "Pura promoción"

Christian Cueva y Pamela Franco siguen generando polémica. Y es que en los últimos días, la parejita compartió una romántica fotografía de su cita en un jacuzzi, dejando poco a la imaginación. Al respecto, Janet Barboza se pronunció y lanzó irónicos comentarios sobre la situación.

La conductora de 'América Hoy' se refirió a la reciente publicación que Pamela Franco y 'Cuevita' hicieron en las redes sociales. Ambos aparecían en un jacuzzi, con ropa de baño y vino en mano pese a las bajas temperaturas que se registran en Lima debido a próxima llegada del invierno.

Es así que, durante la última edición de su programa, la popular 'Rulitos' emitió un comentario bastante irónico sobre la parejita del momento. Si bien dijo que ambos se ven "mas melosos que nunca" todo tendría un objetivo: Hacerse promoción para tener mucha más exposición en la televisión y en los escenarios.

"Están más melosos que nunca, ellos no sienten frío, no sienten el invierno, están en besos y abrazos en el jacuzzi (...) Para mí, esto (que se luzcan en redes) es pura promoción. Ya no hablábamos de Pamela Franco ni de Christian Cueva, así que necesitan facturar y por eso se muestran melosos. Están facturando", dijo la conductora bastante segura.