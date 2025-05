Jefferson Farfán y su RADICAL decisión tras avance de las confesiones de Darinka Ramírez en 'EVDLV'

¿Le mandará carta notarial? Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores al tomar una inesperada decisión tras ver los avances de las confesiones de Darinka Ramírez en el programa 'El Valor de la Verdad' (EVDLV). La modelo dejaría 'mal parado' al exfutbolista, en especial sobre su faceta como padre.

Un avance del programa 'El Valor de la Verdad' en redes sociales remeció la farándula local, ya que el personaje en estar en el temido sillón rojo será Darinka Ramírez, la madre de la última hija del exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán.

En el video se ve a la modelo entre lágrimas y confesando el complicado momento que vivió durante su embarazo e impactando a todos al revelar que la 'Foquita' Farfán intentó sacarla del país para ocultar a su hija.

"Me propuso irme fuera del país, a Estados Unidos. No quería que se enteraran de mi niña", se escucha decir a Darinka, para seguidamente dar a conocer más detalles de su vínculo con el 'expelotero' y su presunto "lado oscuro" que lo dejarían mal parado ante sus fanáticos.

Sin embargo, eso no sería todo. Darinka Ramírez romperá su silencio sobre el conflicto que tuvo con Farfán y que incluso la llevó a denunciarlo por presunta agresión psicológica. Como se recuerda, la modelo reveló ante la prensa que el hijo de doña Charo reaccionó agresivamente delante de su pequeña hija, lo que habría generado un supuesto trauma en la menor.

"Ha revisado mi celular para ver qué había, ha revisado mis mensajes. Me sacó todo en cara ese día, y delante de mi hija. Ella me lo repite hasta ahora, me dice: 'papá rompió mis juguetes'. Lo más triste es que recuerda que su madre fue agredida", confesará en 'EVDLV'.