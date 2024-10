Jenko del Río 'dispara' contra Paloma Fiuza tras presuntamente tildarlo de 'tóxico': "Malagradecida"

26/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jenko del Río volvió a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos. Y es que el deportista se refirió a las declaraciones que dio su exesposa Paloma Fiuza, donde dejaba entrever que él había sido una persona tóxica con ella.

Jenko del Río arremete contra Paloma Fiuza

El exchico reality, Jenko del Río, no tuvo problemas en responderle a su expareja, la brasileña Paloma Fiuza, descartando sentirse aludido por presuntamente haberlo dejado, ante todo el Perú, como una persona que en sus relaciones suele ser tóxica.

Según precisó, la modelo habría tenido mucha parejas más, por lo que seguramente se refería a alguna de ellas y no necesariamente a él.

"No me siento aludido porque no ha mencionado mi nombre, además si habla de ex, bueno, Paloma es una persona que tuvo muchísimas relaciones", respondió a diario 'Trome'.

Enseguida, se le cuestionó que, si bien Fiuza no dijo su nombre, terminó afirmando que dicha persona fue aquella con la que contrajo matrimonio y un posterior divorcio, siendo, en este caso, él único con el que pasó por todo este proceso y que, dicho sea de paso, era de conocimiento público.

Al respecto, del Río mencionó que si la 'garota' buscaba facturar por qué no contaba sobre sus fallidos romances en Ecuador o aquella relación que tuvo con el argentino Facundo González.

"Bueno, si está buscando de alguna manera facturar que lo haga por otro lado. Por qué no cuenta sobre sus relaciones en Ecuador, su relación con Facundo (González), ¿Qué pasó?, ¿por qué terminaron?. Hace 9 años terminamos, hemos hablado, pedido disculpas y ahí quedó todo", continuó despotricando.

Jenko pide a Paloma Fiuza que lo supere

En cuanto a posibilidad de incluso haber sido celoso y controlador, Jenko aseguró que si alguna vez contestó el teléfono de la brasileña era porque ella se lo pedía, mientras que el dinero que manejaban se hacía a través de una cuenta bancaria abierta para los dos.

"Cada quien manejaba sus cuentas, pero había una cuenta que teníamos en común, y de esa cuenta ambos teníamos la clave. Y si en alguna oportunidad contesté su celular fue porque ella me lo pedía (...) y si yo he sido un mal ser humano, el cuco debajo de las sábanas, ¿por qué estuvo conmigo dos años? No entiendo. Es una malagradecida", agregó.

Es importante mencionar que, en una pasada entrevista, Paloma Fiuza soltó un comentario en la que señalaba haber tenido "relaciones tóxicas" en el pasado.

"No nos interesa lo que digan, nadie está en nuestras vidas para saber la verdad. Es un chico maravilloso, que me deja ser, que no pone límites, no me controla. Tuve relaciones tóxicas, ahora por primera vez puedo asegurar que es demasiado sana", declaró la modelo en el pasado.

