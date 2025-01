Jorge Luna lanzó su línea de ropa y desata furor con INFARTANTE PRECIO por unos pares de medias

Jorge Luna no deja de sorprender a sus fanáticos. Buscando una nueva forma de generar ingresos, el conductor de 'Hablando Huevadas' lanzó su propia marca de ropa, la cual, además de contar con un peculiar nombre, tiene costos sumamente insólitos. ¿Qué dijo el público peruano al respecto?

La más reciente edición del programa 'Todo se Filtra' emitió un informe en donde se supo que el comediante tiene su marca 'Equisde'. Además, esta cuenta con su propia tienda virtual, en donde el equipo de Kurt Villavicencio indagó respecto a las novedades y precios de la ropa que promociona.

Lo más impactante del asunto radica en una prenda en particular. Al revisar su página web, se pudo constatar que un pack de 3 medias tiene el increíble costo de S/ 89.00. Esto generó una fuerte reacción en el popular 'Metiche', quien no dudó en expresar su disconformidad con el monto referido.

"Aunque pudiera pagar por un par de medias, jamás gastaría 89 soles. No me frieguen, no me vengan con vainas. ¡No te pases, Jorge Luna! Esos precios son inalcanzables y solo están dirigidos a personas con dinero", sentenció fiel a su estilo el conductor.