José Peláez: ¿Cuál es su otro trabajo además de conducir 'El gran chef: famosos'?

26/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

José Peláez, más allá de su destacado papel como conductor en el reality culinario 'El gran chef: famosos', tiene un intrigante segundo trabajo. Descubre la sorprendente faceta laboral que comparte este reconocido presentador de Latina en esta nota.

Emprendimiento de José Peláez

José Peláez fue presentador de 'A Donde!' en Alacocina TV. Sin embargo, la sobreexposición a la comida lo llevó a retirarse, confesando sentirse saturado. Esta experiencia marcó un giro en su relación con la gastronomía.

El emprendimiento de José Peláez, llamado Movimiento Açai, se centra en bowls saludables de Açai, promocionando la fruta amazónica por sus altos niveles de antioxidantes.

Aunque las redes sociales fueron el medio para dar vida a su negocio en 2022, los seguidores aún no despegan, y la actividad en plataformas como Instagram y TikTok ha disminuido desde febrero de este año.

Oferta y competencia

Los bowls de Movimiento Açai, con precios que oscilan entre S/25,90 y S/36,90, se suman a la oferta de 'movimientos sangucheros' y jugos disponibles en plataformas como Rappi. Sin embargo, enfrentan una competencia feroz en un mercado ya ocupado por marcas consolidadas como La Nevera Fit de la pareja de Rodrigo Cuba, Ale Venturo.

¿Cómo aprendió a cocinar?

La travesía culinaria del conductor de 'El gran chef: famosos' comenzó en España, donde vivió solo mientras estudiaba Administración de Empresas. Su necesidad de una dieta más saludable lo llevó a aprender a cocinar, abandonando los alimentos congelados por platos caseros.

En entrevistas, José Peláez reveló su afinidad por la cocina, destacando su platillo estrella: el suflé de queso, aprendido de su madre. "Me enseñó mi mamá. Soy adicto al queso y me he ganado algunos susurros con este suflé", señaló. Sin embargo, confesó que sus preferencias culinarias varían según el momento y con quién comparta la experiencia.

Regresará a la conducción de 'EGCF'

A pesar de su ausencia temporal en 'El gran chef: famosos' debido a una maratón en Hawái, José Peláez no dejó de expresar su gratitud a los seguidores por los 200 episodios del programa. En un emotivo mensaje en redes sociales, prometió regresar recargado, agradeciendo a la audiencia por el apoyo continuo.

José Peláez no solo se destaca en la conducción de programas culinarios como 'El gran chef: famosos', sino que también ha diversificado su camino, convirtiéndose en un emprendedor de la gastronomía saludable. Su incursión en el mundo de los bowls de Açai no solo revela su pasión por la comida sino también su capacidad para reinventarse más allá de la pantalla.