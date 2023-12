Josi Martínez revela que intentaron agredirlo en una discoteca: "Seguridad tuvo que sacar al chico"

17/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

José Martínez se ha convertido en una de las figuras de redes sociales más importantes de los últimos años y hace poco confesó en una entrevista, que intentaron agredirlo en una conocida discoteca, por lo que la seguridad de local tuvo que intervenir de inmediato.

El tiktoker fue entrevistado para el canal de YouTube de Carlos Carlín, 'Carlín en la red', y empezó contando que no suele frecuentar discotecas gays tanto como quisiera, porque sus amigos prefieren ir a otro tipo de ambientes.

"Yo voy a discotecas gays, pero no tanto. La mayoría de mis amigos no van a discotecas gays, entonces voy a discotecas normales, heteros", expresó. "Heterofriedly ja, ja, ja", agregó Carlín.

En esa misma línea, confesó que en alguna oportunidad un chico se le acercó para molestarlo, pero como él no se amilanó, esta persona lo amenazó con goleparlo.

"Una vez pasó un chico y se acercó para molestarme, era un chico grandote súper alto y como yo no soy de quedarme callado, lo mandé a la miércoles. El chico me dijo 'te voy a pegar' y yo me ataqué", contó.

Afrontadamente, Josi contó que el tema no pasó a mayores. "Me fui corriendo al box de mis amigos, me metí al fondo y llamaron la seguridad, lo sacaron al chico y no pasó nada", concluyó.

La anécdota fue tomada por el entrevistador, quien recordó que alguna vez Phillip Butters lo agredió sin precio aviso.

Josi Martínez no quiere saber nada de Giacomo Bocchio

El creador de contenido brindó una entrevista a un conocido medio local y afirmó que es un tema pasado y por lo mismo, quiere dejarlo pasar; además descartó tener algún tipo de resentimiento contra el jurado de 'El gran chef: Famosos'.

"Es un problema que paso, ya quedó atrás, ya no quiero hablar más del tema. No es una persona que voy a odiar todo mi vida, simplemente es un problema que pasó que pude tener con una persona y ya", declaró para Trome.

En otro momento de la entrevista, Jos dijo no tener problemas en volver a participar en el reality de cocina de Latina, sin embargo, rechazó tajantemente tener un acercamiento con Giacomo.

"Yo volvería a El Gran Chef, me parece un programa muy chévere (...) (Si ves a Giacomo en la calle, ¿lo saludas?) No lo saludaría porque no es mi amigo, pero normal", agregó.

Es así que, Josi Martínez ha incursionado en el mundo del espectáculo y hace poco contó que estuvo cerca de ser víctima de agresión en una discoteca de Lima, pero no llegó a suceder porque seguridad intervino.