¿Juan Manuel Vargas irá a 'El Valor de la Verdad'? El 'Loco' se sincera sobre VÍNCULO con Tilsa Lozano

Juan Manuel Vargas ha vuelto a la escena pública realizando algunas apariciones en podcast peruanos. En una de sus más recientes declaraciones, el popular 'Loco' afirmó que 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) se contactó con él invitarlo a participar del concurso, y así responder las 21 preguntas en el temido sillón rojo. ¿Contará su versión del vínculo que tuvo con Tilsa Lozano?

Durante una entrevista para 'La Linares', el exfutbolista habló, con cierta rigurosidad, sobre la polémica que protagonizó hace más de una década. Si bien evitó mencionar a la 'vengadora', indicó que aquel episodio significó un debacle en su carrera como deportista profesional. Además, es consciente que, en la actualidad, sus hijas conocen el tema por la difusión masiva que tuvo en internet.

Asimismo, calificó lo sucedido como un mal comportamiento de su parte, y que esta relación clandestina, de la cual ahora se arrepiente, fue producto de una química entre los involucrados. No obstante, reiteró que esto fue una falta de respeto al compromiso que tenía con su esposa

"Las cosas se dieron y fueron fluyendo de esa forma, no era la adecuada, pero se dio porque era el momento. No hubo respeto, el tema de respetar una relación", añadió el 'Loco' Vargas, manifestando a su vez que tiene pensado contraer matrimonio civil con Blanca.

Durante un segmento de preguntas, Juan Manuel fue consultado respecto a si cabe la posibilidad de que asista a la nueva temporada de 'El Valor de la Verdad'. Frente a esta interrogante, el exjugador de la Selección Peruana de Fútbol indicó que no estaría dispuesto a hacerlo, muy a pesar de que, en el pasado, había recibido tal propuesta.

"No. Me contactaron hace años, pero no. Mi vida personal es para mí, no lo ventilaría por ahí", manifestó, asegurando que a pesar de que le ofrezcan una cuantiosa suma de dinero, él no expondría nuevamente la intimidad de su hogar.