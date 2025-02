Julián Zucchi NIEGA haberle pedido a Priscila Mateo renunciar al programa de Magaly: "Jamás, lo juro"

11/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Julián Zucchi se animó a conversar con Exitosa sobre varios temas de su vida personal. Tras separarse de Yiddá Eslava, el actor mantuvo una relación amorosa con la periodista Priscila Mateo, generando a su vez todo tipo de controversias. Algunos rumores lo señalaban como el culpable de que ella renuncie a 'Magaly TV La Firme', programa en donde era reportera.

¿Por qué Julián terminó con Priscila Mateo?

Por ello, durante el programa Contra el Tráfico, el exParchis aprovechó la oportunidad para aclarar este complejo tema. En primer lugar, aseguró que su romance con la periodista surgió luego de separase de Yiddá, pero que la madre de sus hijos interpretó esto como una infidelidad por parte suya. Por ello, considera que el 'ampay' de ambos en una discoteca marcó el inicio del fin.

"Fue hermoso hasta que sale el ampay, que no tenía nada de malo, nos estábamos dando un beso. Pero esto, no sé porqué, provocó el enojo de mi expareja. Y de ahí se enojó Magaly, porque dije que fue que con el ampay me vi obligado a hacer pública la relación", manifestó en un inicio.

En esa línea, indicó que se entendió mal el motivo que tenía no hacer público su romance. Tanto él como Priscila habían acordado mantener su relación en privado, a fin de no generar interés mediático ni generar más controversias. No obstante, considera que Magaly Medina, entonces jefa de Mateo, había malinterpretado sus declaraciones.

"Magaly sintió que fui muy poco hombre, y yo entiendo que se malentendió lo que dije. Por eso, pedí disculpas", precisó al respecto. Además, confesó que sí lamenta haber mencionado tal justificación en su momento. "Me arrepiento de haber hablado, sí", aseveró.

Julián no le pidió a Priscila renunciar

Asimismo, aseguró que, tras la ruptura amorosa, no hay resentimiento por parte de la reportera. Julián reveló que ambos mantienen una excelente relación amical, y que cada uno tiene un buen concepto del otro. No obstante, lamenta que la percepción pública haya malinterpretado las decisiones que tomó Priscila, como la de renunciar al programa de la 'Urraca'.

"Me da pena que, en su momento, la han minimizado como una mujer que toma decisiones en base a un hombre. Quisieron entender que ella renunció al programa de Magaly por mí, cosa que es lo más alejado de la realidad. Jamás, lo juro por mi vida", aseguró.

Julián Zucchi aseguró que tras sentirse alejado de su trabajo como actor, algo que ama tanto, no podría haberle pedido a Priscila Mateo renunciar a lo que más le gusta hacer. "Sería lo más alejado a lo que yo podía ser en la vida", finalizó.