Karla Tarazona demanda a tiktoker 'Pablancho' por frase: Trabaja en lugar de pedirle plata a tu exmarido

La conductora del programa "Préndete" de Panamericana Televisión, Karla Tarazona, ha presentado una demanda legal contra el conocido tiktoker 'Pablancho' por presunto maltrato psicológico. Este conflicto surge a raíz de un desafortunado comentario realizado por el joven durante su participación en el mencionado programa televisivo.

Como respuesta a la demanda, el influencer reveló en sus redes sociales que Karla Tarazona también solicitó una orden de alejamiento para mantenerse a una distancia mínima de 300 metros.

Como se recuerda, el 25 de abril pasado, 'Pablancho' realizó un inapropiado comentario hacia Karla Tarazona, quien también es locutora radial.

Karla Tarazona no se quedó de brazos cruzados. En un video de aproximadamente tres minutos publicado en sus redes sociales, 'Pablancho' compartió la noticia de haber recibido un documento proveniente de la Corte Superior de Justicia de Lima, el cual incluía una denuncia por maltrato psicológico interpuesta por la conductora en su contra.

"Me ha llegado una denuncia desde la Corte Superior de Justicia de Lima, donde ella me adjudica el haberle maltratado psicológicamente por el simple hecho de haberle dicho 'por qué no te dedicas a trabajar, en vez de pedirle plata a tu marido' (...) Me ha prohibido que la mencione en redes sociales. También interpuso una orden de alejamiento de al menos 300 metros", dijo.