Florinda Meza publica polémico comentario contra HBO Max por la serie biográfica de Chespirito

21/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La viuda de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, manifestó su desacuerdo con la forma en la que la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo viene contando la vida y legado del comediante. Han sido varias ocasiones las que la actriz ha criticado duramente a los guionistas e hijos de Bolaños, sin embargo, en esta oportunidad fue contra la plataforma de streaming que transmite la serie.

Crítica a HBO Max

A través de sus redes sociales, el último 20 de julio, Meza cuestionó a la plataforma HBO Max de forma pública, señalando que los hechos representados no corresponden a la realidad. Sacando provecho de la popularidad de Mentiras: La Serie, que habla de los éxitos musicales del teatro, de Prime Video, Meza publicó un polémico comentario con el que arremetió contra la plataforma.

"Creí que la serie 'Mentiras' estaba en otra plataforma, pero no, sin querer queriendo, las mentiras, están en su MÁXima expresión", expresó la actriz en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje fue acompañado con un video, en donde el mismo aparecía en porciones, sobre fondos coloridos, con la canción "Mentiras" de Daniela Romo de fondo. Esta publicación desató una ola de comentarios que llegaban a ser críticos hasta de burla.

Florinda Meza aclara rumor de demanda

Ante los rumores de una presunta demanda contra HBO Max y los hijos de su difunto esposo por la serie biográfica en su honor, Florinda Meza rompió su silencio. El último 19 de julio, la intérprete mexicana utilizó su cuenta de Instagram para desmentir cualquier acción legal en curso. "No he decidido lo que haré en el futuro", publicó, dejando claro que aún no ha tomado una decisión al respecto.

Desde el estreno de la bioserie las críticas contra ella se han reavivado, sin embargo, a partir del episodio 7 los comentarios en su contra han tomado más fuerza. Este capítulo contaba aspectos privados de la vida del comediante y su relación con ella, bajo el nombre ficticio de Margarita Ruiz.

La artista ha manifestado su rechazo a la forma en que se le representa, señalando que se trata de una versión ficticia que distorsiona hechos reales. Es por estas inconformidades que Florinda Meza publicó una dura crítica, esta vez contra HBO Max, plataforma en la que se transmite la serie