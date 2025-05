"Ni oficial ni histórico": Invitación de EE. UU. a Dina Boluarte sería solo cortesía, según Forsyth

En entrevista con Exitosa, Harold Forsyth, exembajador del Perú en EE. UU., indicó que la invitación que habría recibido Dina Boluarte sería solo una cortesía por parte del vicepresidente Vance.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el diplomático aclaró que se trataría de un acto de cortesía por parte del funcionario estadounidense. Sin embargo, no sería oficial debido a que las invitaciones de este tipo se realizan entre pares.

"No es ni oficial, ni histórico porque es posible que el vicepresidente Vance, cuando se encontraron en la Santa Sede, le haya comentado 'ojala usted vaya a los Estados Unidos', es una cortesía elemental. Eso no tiene nada que ver con una invitación oficial", declaró para nuestro medio.

Forsyth señaló que, para que se considere una visita oficial a Estados Unidos, el encuentro tendría que llevarse a cabo en la Casa Blanca y debe estar presente el presidente Donald Trump. En esa línea, precisó que el Consejo de las Américas tiene sede en Nueva York y se trata de una institución privada.

"La institución no es parte de los Estados Unidos, es privada", aclaró Forsyth luego de señalar que es muy poco probable que el Ejecutivo logró presentar el pedido oficial de salida del país de la presidenta presentando esta "invitación" como argumento.

"Están a la espera de que se materialice algo para hacer el planteamiento oficial ante el Congreso. Personalmente, no creo que eso vaya a pasar. Me puedo equivocar, pero no creo que eso suceda. A estas alturas del partido no creo que haya el viaje a Estados Unidos", señaló.