¡La destruyó! Abel Lobatón sepulta a Melissa Klug con comentarios acerca de crianza de Samahara

27/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En los últimos días, Abel Lobatón causó polémica por presuntamente justificar las agresiones de Bryan Torres a Samahara Lobatón. Como se recuerda, ambos anunciaron su ruptura recientemente luego de protagonizar una fuerte pelea callejera.

Sin embargo, ahora el exfutbolista ha sido consultado sobre los comentarios que emitió en ese momento, pues Melissa Klug se sintió bastante indignada con sus declaraciones. Ante ello, el padre de la influencer cuestionó a la popular 'Blanca de Chucuito' sobre la crianza que le ha dado a la joven.

Abel Lobatón cuestiona a Melissa Klug

En comunicación con 'América Hoy', Abel Lobatón fue consultado sobre las declaraciones de Melissa Klug quien lamentó que el exfutbolista haya minimizado las agresiones que sufrió su hija. Por ello, aseguró que ha sido él quien todos estos años ha estado al pendiente de Samahara y cuestionó la labor de madre de la chalaca.

" El que siempre ha dado la cara por Samahara he sido yo, el que siempre está pendiente de Samahara he sido yo, ya está . Yo no tengo nada que decirle a ella (Melissa) ni a nadie, tengo mi versión y mi verdad: yo a Melissa la conocí a los 16 años, ¿quién la conocía a los 16 años? Nadie, ahí está, nada más he dicho", sostuvo al programa de América TV.

Asimismo, le aclaró al público que, aunque no reprenda públicamente a Samahara Lobatón por sus acciones, eso no quiere decir que no hable con ella en privado. "La gente piensa que yo le voy a jalar la oreja o el pelo, no... Uno hay que tomar las cosas deportivamente", complementó.

En medio de ello, aprovechó para aclarar lo que mencionó sobre la polémica entre la influencer y el cantante. Mencionó que no minimizó la pelea que protagonizaron, pero que es normal que las parejas tengas ciertas discusiones.

"Yo no he minimizado nada, yo no he dicho nada de otro mundo. Tampoco hay que escandalizarse. ¿Quién no pelea en su casa? ¿Quién no tiene problemas en su casa? ¿Quién no tiene problemas con sus hijos? Todo el mundo, es una cosa natural", mencionó.

Incluso, Abel Lobatón le dio la bendición a su hija en caso se reconcilie con Bryan Torres. "Bien por ellos, que sean felices", les dijo.

Cabe resaltar que, la 'Blanca de Chucuito' le recordó que es padre de Samahara Lobatón, por lo que no ve correcto que se exprese de mala forma sobre su hija, a quien calificó de "loca". "Eso no tendría por qué decirlo y menos en una entrevista", indicó Melissa sobre Abel Lobatón.