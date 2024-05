Yahaira Plasencia deja la puerta abierta a un REENCUENTRO con Jefferson Farfán

La cantante de salsa Yahaira Plasencia ha incursionado en el mundo de los podcasts en YouTube, y durante una entrevista con 'América Hoy', no dudó en hablar sobre la posibilidad de invitar a su expareja, Jefferson Farfán, y al polémico Cuto Guadalupe como invitados en su programa digital.

Decidiendo seguir la tendencia de las entrevistas en formato de podcast en YouTube, Yahaira Plasencia se aventuró en este nuevo proyecto y compartió sus motivaciones durante una entrevista con 'América Hoy'.

La reportera preguntó: "¿Qué tal pues Yaha, cómo estás? Me imagino que contentísima, has debutado muy bien en tu podcast". A lo que Yahaira Plasencia respondió: "Sí, todo muy bien chicos, muchísimas gracias".

A pesar de los rumores y roces del pasado, Yahaira Plasencia no descarta la posibilidad de tener como invitados a Jefferson Farfán y Cuto Guadalupe en su programa. la cantante firmó que está dispuesta a "apechugar" cualquier situación y darle una oportunidad a esta nueva dinámica en su vida profesional.

Los seguidores de Yahaira Plasencia han expresado sus deseos de ver a Cuto Guadalupe como próximo invitado en su programa. Ante esto, el tío de Jefferson Farfán se mostró abierto a la posibilidad, aunque destacó la necesidad de que la invitación provenga directamente de la salsera.

"Si ella me llama, ella misma, sí, ¿por qué no?. Yo no arrugo, pero no creo que ella me llame...no sé. Si tiene ella humildad de llamarme y quiere que vaya a su programa, yo voy, voy porque voy", expresó Cuto Guadalupe.