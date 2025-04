La 'Tigresa del Oriente' SUEÑA CON EL AMOR y describe cómo sería su hombre ideal: "Estoy enterita"

Judith Bustos, conocida mundialmente como 'Tigresa del Oriente', llegó a Exitosa para contar algunos detalles poco conocidos de su vida íntima. La cantante e influencer, quien en su momento fue bautizada como la 'reina del YouTube', abrió su corazón y reveló que sueña con encontrar al amor de su vida, el cual debe cumplir con ciertos requisitos.

Durante el programa 'Contra el Tráfico', Ricardo Rondón le recordó el último romance que tuvo, en donde incluso llegó a comprometerse en matrimonio. Sin embargo, Judith se mostró bastante reacia a comentar algo positivo sobre él, asegurando que fue una mala experiencia que solo le generó un tremendo disgusto.

"Es un malnacido, ahí nomás. Si haría un comentario, me gustaría decirle lo que es, pero en persona. Quien actúa mal, mal termina. Se lo doy a Dios, no quiero hablar de él", manifestó la Tigresa, dejando en claro que vínculo con aquella persona terminó definitivamente.

Sin embargo, el popular 'Tolón, Tolón' le preguntó si acaso, luego de este desliz, ella le ha cerrado las puertas al amor o no. En respuesta, la intérprete de hits como 'Estamos Chihuán' y 'Nuevo amanecer' aseguró que no descarta enamorarse, por lo que describió a detalle cómo debería ser el hombre que busque conquistar su corazón.

"¿Por qué no? Estoy enterita. Mi candidato tendría que ser una persona que tenga proyectos y que no solo se quede ahí. Tiene que llevarlo a cabo y hacerlo. Un hombre que no se rinda. Así me gustaría que sea", expresó, ocasionando que Ricardo se anime a preguntarle si acaso él podría ser aquel aspirante. "¿Y por qué no, Rondón?", añadió, tomando de la mano a nuestro conductor.