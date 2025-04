¿Christian Cueva INCUMPLE con la manutención de sus hijos? Esto reveló la abogada de Pamela López

03/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La doctora Rosario Sasieta se comunicó con Exitosa para referirse a la disputa legal que enfrentan su representada, Pamela López, y Christian Cueva. Durante su intervención, la 'señora ley' comentó sobre las medidas de protección que recibió el pelotero, y también reveló si acaso él está cumpliendo o no con la manutención de sus tres hijos.

¿Christian Cueva cumple con sus hijos?

Durante el programa 'Contra el Tráfico', la dra. Sasieta fue consultada por Ricardo Rondón respecto a los problemas que los aún esposos enfrentan tras separarse. En esa línea, se abordó el tema del dinero que el futbolista del Club Cienciano debe enviar para la crianza de los menores, algo que Pamela López negó que haya ocurrido en varias oportunidades.

Por tal motivo, Rosario mencionó que el abogado de 'Aladino' ha asegurado un cumplimiento por parte de su representado, pero que no ha sido capaz de demostrarlo en ningún momento. "Ellos dicen 'estoy cumpliendo', ¿dónde? Como no hay un proceso de alimentos, ni un acuerdo conciliatorio unilateral...", manifestó la abogada.

En esa línea, Sasieta remarcó que, como profesional, siempre aboga por la conciliación de ambas partes, sobre todo cuando hay niños de por medio. En el caso que sigue, cuestionó la actitud que estaría teniendo Cueva al no ponerse de acuerdo con su aún esposa, y aseguró que esto representaría un desinterés por el divorcio solicitado.

Al consultarle si acaso existe la posibilidad de una conciliación entre los involucrados, la excongresista manifestó que ha pedido al representante legal del pelotero los váuchers de los depósitos que habría realizado, pero que hasta el momento no se manifiesta. "No puedo acreditar si depositó o no, porque no tengo evidencia. Espero que lo notifique", puntualizó.

Sobre medidas de protección a Cueva

En otro momento de la entrevista, la doctora Sasieta se refirió a las medidas de protección que Christian Cueva solicitó y ha recibido recientemente. Para la abogada, esto resulta algo absurdo, puesto a que tal disposición convertiría a Pamela López en "agresora", a pesar de que fue la denunciante de maltrato y de haber recibido, en primer lugar, las referidas medidas.

"No hubo audiencia. ¿Cómo es posible que hagan eso sabiendo que en el juzgado hay una resolución en donde le dan botones de pánico y medidas de protección (para Pamela)? (...) Para que te llegue una medida de protección, tiene que haber una situación de riesgo. Una persona que es agresora", cuestionó.

