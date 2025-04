Abogado de Christian Cueva revela que futbolista SÍ cumple con sus hijos: "Paga colegio, movilidad y más"

04/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El abogado de Christian Cueva no dudó en tratar defender al futbolista y asegurar que sí cumple con los gastos económicos de sus tres hijos, a pesar de lo que señala Pamela López en sus entrevistas en televisión.

¿Christian Cueva sí cumple económicamente con sus hijos?

Pamela López no ha dudado en afirmar en cada entrevista que su aún esposo, Christian Cueva, no habría dado dinero para poder pagar los gastos de sus tres hijos, lo que la obligó a tener que encontrar la forma de ser ella quien asuma toda la responsabilidad financiera de los menores.

Sin embargo, estas declaraciones quedarían desmentidas tras lo recientemente revelado por la defensa legal del futbolista, ya que en una primera entrevista en el programa 'Préndete', el letrado sostuvo que 'Cuevita' sí realiza los pagos del colegio y de la movilidad de sus "retoños". Incluso, agregó que se realizó "una consignación de pago al Banco de la Nación que se encuentra en el Poder Judicial" y ya no es problema de ellos que la trujillana y su abogada no vayan a cobrar el cheque.

"Yo no entiendo por qué la señora anda diciendo que no pasa ni un sol, cuando hace los pagos directos del colegio (de los tres niños), la movilidad escolar, diversos pagos, La doctora Rosario (abogada de López) me dice: 'Yo qué puedo hacer, no la puedo controlar'. (...) Desde el mes de agosto, setiembre, octubre (2024) en adelante, que se han venido haciendo los pagos", sostuvo el abogado del popular 'Aladino'.

Asimismo, el abogado de Christian Cueva sostuvo que tiene todos los comprobantes de pago y agregó que Pamela López no quiere recibir lo que el 'pelotero' de Cienciano le ofrece, por lo cual, no han logrado un acuerdo de conciliación.

En otra entrevista, en 'América Hoy', sostuvo que 'Cuevita' no solo deposita dinero en el juzgado para la manutención de sus hijos, sino que también cubre otros gastos esenciales.

"Quien paga el colegio es el señor, quien paga la movilidad es el señor, la casa donde viven los niños y la señora es del señor. Hasta causa risa que pregunten lo mismo", indicó Henry Graus.

¿Rosario Sasieta responde al abogado de Christian Cueva?

Durante el programa 'Contra el Tráfico', la Dra. Rosario Sasieta, defensa legal de Pamela López, fue consultada por Ricardo Rondón respecto a los problemas que la trujillana enfrenta con Cueva tras su separación.

En esa línea, se abordó el tema del dinero que el futbolista debe enviar para la crianza de los menores, algo que Pamela López negó que haya ocurrido en varias oportunidades.

"Ellos dicen 'estoy cumpliendo', ¿dónde? Como no hay un proceso de alimentos, ni un acuerdo conciliatorio unilateral...", manifestó la abogada, a la vez que sostenía que la actitud de 'Aladino' representaría un desinterés por el divorcio solicitado.

Asimismo, sostuvo que "no puedo acreditar si depositó o no, porque no tengo evidencia. Espero que lo notifique", en referencia a lo señalado por la defensa legal de Cueva de que sí cumple con los gastos de sus hijos y tendrían los comprobantes de pago.

De esta manera, el abogado de Christian Cueva sorprendió a todos al desmentir a Pamela López y asegurar que su patrocinado sí cumple con los gastos económicos de sus hijos.