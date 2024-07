Laura Spoya CUESTIONÓ el paso de Yahaira Plasencia en la tv: "Si quieres ser conductora, tienes que estudiar"

19/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora de televisión, Laura Spoya, desató polémica luego de hacer un severo comentario sobre la cantante Yahaira Plasencia. Esto luego de que, la exmodelo se refiriera al paso de la salsera por la televisión como conductora del programa 'Al Sexto Día'

En esa línea, tras ser consultada por el desempeño de la ex de Farfán en la televisión, Spoya no dudó en dar su opinión y se atrevió a decir que "si quiere ser conductora, tiene que estudiar"

Laura Spoya cuestionó a Yahaira como conductora

Es importante resaltar que, luego de la salida de Yahaira Plasencia del espacio televisivo, fue Laura quién tomo su lugar Fue por ello que, durante su participación en el podcast de Ricardo Rondón, Spoya fue consultada acerca de la participación de la 'reina del totó'.

"La vi (conducir) Es buena cantante, maravillosa", mencionó luego de que Rondón le diera una escala de calificación, revelando que no disfrutó de la forma de conducir de la salsera. "(Del uno al diez), le pondría en proceso", añadió.

A fin de justificar su comentario, Laura indicó que, en su caso, también sería complicado realizar algo que no conoce. "Es como que a mí me suban a cantar y me digan que canta una cumbia, voy a hacer el ridículo, yo sé lo que sé hacer bien y lo que no", resaltó.

Asimismo, afirmó que ella no se siente la "mejor conductora", debido a que no ejerce este tipo de trabajo desde hace más de una década. En ese sentido, Spoya indicó que a Yahaira le falta prepararse más, ya que considera que ser conductora es mucho más que solo leer notas.

"Le faltó prepararse, no es que tú entras, la tienes ganas y debes ver las notas y ya. Debes tener un poco de preparación con opiniones claras. Te toca estudiar un poquito lo que vas a hacer. Si quieres ser conductora, por supuesto

¿Por qué Yahaira dejó de ser conductora de tv?

Los motivos por los cuales Yahaira Plasencia dejó de conducir el programa nocturno, no son del todo claros. Muchos se especuló al respecto, incluso se rumoreaba que era debido a la poca acogida que tuvo con los televidentes.

Sin embargo, en una oportunidad, la salsera bromeó al respecto. En una transmisión en vivo, el productor Sergio George le consultó si "la botaron", a lo que Yahaira solo atinó a reír.

Fue así que, luego de ser consultada sobre el paso de Yahaira Plasencia en la tv, Laura Spoya indicó que la salsera necesitaba estudiar para ser conductora.