Leslie Shaw DESPOTRICA contra los artista que participaron en los Premios Heat 2024: "Qué vergüenza dan"

Leslie Shaw vuelve a sorprender a todos al no dudar en criticar duramente y sin reparos a los artistas peruanos que participaron de los Premios Heat 2024, celebrados en República Dominicana.

La cantante, fiel a su estilo, resaltó el lamentable hecho de que los artistas como Yahaira Plasencia, Álvaro Rod, Cielo Torres, Paula Arias, entre otros no logren llegar al país con un premio en las manos.

Asimismo dejó entrever que todos ellos lograron formar parte de la reconocida premiación porque "pagaron" y por ello consideraba que al menos debieron invertir más en su vestuario.

"Yo gané mi premio y no pagué. Ellos han pagado y ni siquiera les han dado un premio. Oye, qué vergüenza ajena dan", expresó Leslie Shaw, quien será participante de la nueva temporada del programa culinario 'El Gran Chef Famosos'.

Además, Shaw insistió en que todos los artistas peruanos que fueron a los Premios Heat hicieron quedar mal al Perú por no presentarse acorde a la ocasión y tener vestuarios con más brillo que sorprendan al resto de invitados y especialmente a sus seguidores y críticos de moda de otros países.

"Si ya están invirtiendo (para asistir), deberían invertir en su ropa o ¿ya se quedaron sin presupuesto? No, qué roche, nos hacen quedar mal. Para eso mejor se hubieran quedado en su casa. No me gustó nadie, nadie se salva", sentenció.