''Lo amo'': 'Cuto' responde a su hijo Luis Gudalupe Jr. tras opinar sobre ampay de su exesposa Charlene

El futbolista histórico 'Cuto' Guadalupe, reapareció en el distrito de San Miguel para participar en el 'Partido de las estrellas', siendo aboradado en seguida por las cámaras de un conocido medio local para preguntarle acerca de las últimas declaraciones que dio su hijo Luis Guadalupe Jr, quien desaprobó la actitud de la exesposa de su padre, Charlene Castro tras el ampay que protagonizó junto a otro hombre.

Según declaraciones del 'Cuto' al medio local Trome, el futbolista se encuentra actualmente contento debido al gran respaldo que viene recibiendo por parte de muchas personas y sobre todo el de su hijo.

"Estoy muy contento porque he recibido un respaldo impresionante de personas que Dios ha puesto en mi camino. Cada uno tenía un mensaje, es lindo poder recibir ese cariño... De eso se trata la vida, de disfrutarla y no estar desgastándote", inició diciendo el exfutbolista.

Además, al ser consultado sobre la relación que mantiene con su hijo, quien salió en cámaras a cuestionar la actitud de Charlene Castro, reiteró que el amor que siente por su joven hijo no cambiará.

"Es mi hijo, lo amo mucho, como cualquier hijo, yo estoy sinceramente satisfecho con lo que estoy haciendo. Este Guadalupe es lo que es ahora, es para bien, no para mal. Yo no estoy casado, es de Bolivia", señala.

Luis Guadalupe Jr. se conectó con el programa "América hoy" y durante la platica con las conductoras de programa matutino reveló cómo tomó la noticia del ampay, debido a que en ese momento no se encontraba al lado de su padre.

"Desde que supe la noticia lo primero que hice fue llamarlo para saber su bienestar. Me dejó tranquilo porque me mostró que estaba fuerte", empezó diciendo el hijo mayor del 'Cuto'

Sumado a ello, también fue consultado por la forma en que se enteró del escándalo que se había destapado en el programa "Magaly TV, la firme" hace unos días.

"Me enteré por amistades, no soy mucho de consumir televisión, me comentaron eso y al toque llamar a mi papá", continuó narrando Luis.