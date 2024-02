Lucía Arellano se despide de Perú por todo lo alto: Nuestra reina se prepara para representarnos en La India

19/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una nueva era empieza para la organización Miss World, con la impecable organización mostrada en la despedida por todo lo alto a nuestra reina Lucía Arellano, quien en las últimas horas, compartió un almuerzo privado en Lima Marina Club de Barranco junto a nuestra ex reina de belleza, Maju Mantilla y recibió un caluroso recibimiento en el aeropuerto internacional 'Jorge Chávez' antes de su partida hacia La India, donde será la final el sábado 9 de marzo.

"Ella reúne todos los requisitos para continuar con el legado y traer por tercera vez la corona. Creo en ella, en que realizará un buen papel y obviamente dejará el nombre de nuestro país en alto. Todos los peruanos debemos unirnos y sentir orgullosos que una representante peruana estará nuevamente en los ojos del mundo", manifestó nuestra ex Miss Mundo 2004, Maju Mantilla.

Arellano irá en busca de su sueño de ser la mejor del mundo y tratar de dejar el nombre del Perú en lo alto. 'Me siento muy contenta y feliz de participar en el Miss Mundo. He tenido mucha preparación y apoyo de la organización. Serán semanas de competición, pero y habrá noches que no podremos dormir para cumplir con todas las actividades programadas, pero eso no importa, porque yo lo asumo con toda responsabilidad y felicidad', acotó nuestra próxima reina.

La modelo, de 28 años y originaria de Iquitos, se ha destacado tanto en el ámbito empresarial como en la labor social. Se graduó en Negocios Internacionales en Houston y actualmente se encuentra enfocada en su faceta como empresaria.

Ella trabaja realizando labores sociales desde los 12 años formando una fundación llamada 'Semillitas de Belén', proyecto social que es una realidad con la construcción de una casa estancia para niños de bajo recursos en la zona de Belén donde pueden acceder a un sistema educacional, recibir apoyo alimenticio, y teniendo espacios de contención emocional.

También se dedica a fomentar el turismo local, lo que la ha llevado a recibir diversas distinciones. Fue reconocida como Embajadora en la lucha contra la anemia en la región de San Martín y nombrada Huésped Ilustre en varias provincias, incluyendo La Libertad, Cusco, Ucayali, Loreto y Junín.

Enfocada en traer por tercera vez la corona del 'Miss Mundo' a nuestro país, Arellano necesita el apoyo del Perú votando por el aplicativo Mobstar, en el que se encuentran los perfiles de todas las candidatas y que le permitiría clasificar al top 40. "El @missworld está cada vez más cerca y hoy Perú debe sonar más fuerte que nunca en el Multimedia Challenge. Solo debemos seguir unos pasos y estamos listos", escribió en sus redes sociales.