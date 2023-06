Lucía de la Cruz impacta con revelación sorpresiva antes de su 70 cumpleaños: "He tenido 148 novios"

Lucía de la Cruz, reconocida como la principal figura de la música criolla, ha tenido altibajos en su carrera artística debido a escándalos extramusicales que han captado la atención de los medios de farándula. Sin embargo, la talentosa cantante afirma estar viviendo una de las mejores etapas de su vida y ha sorprendido a todos con una revelación sorpresiva .

La vida sentimental de Lucía de la Cruz ha sido objeto de especulación y discusión pública, especialmente su tumultuosa relación con Luisito Caycho, con quien contrajo matrimonio. En relación a esto, la reconocida cantante criolla reveló, a pocos días de celebrar sus 70 años, que ha tenido 148 novios pero muy pocas relaciones serias y compromisos duraderos.

"En agosto voy a cumplir 70 años de edad y me siento llena de energía, con mucha vitalidad porque siempre me he rodeado de mucha juventud, de mucho amor. He tenido 148 novios, pero solo diez compromisos serios. Todas mis suegras, exsuegras y las que han querido serlo me tratan con mucho cariño", indicó.