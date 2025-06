Onelia Molina aclara rumores sobre su relación con Anderson Santamaría: "Me van a ver con él y muchos más"

21/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de días en los que los rumores sobre un supuesto romance no dejaban de circular, Onelia Molina finalmente habló. La exchica reality se refirió sin rodeos a su vínculo con Anderson Santamaría, aclarando todo lo que se venía especulando en programas de espectáculos y redes.

Onelia habla sobre Anderson Santamaría

Las cámaras de Magaly TV, La Firme volvieron a hacer de las suyas y pusieron en aprietos a Onelia Molina. La chica reality fue captada cenando con un grupo de amigos, pero lo que llamó la atención es que entre ellos estaba el futbolista Anderson Santamaría.

A pocas semanas de terminar su mediática relación con Mario Irivarren, la gente ya la estaba vinculando con el pelotero. Pero, Onelia Molina no se quedó callada y decidió usar su plataforma para aclarar la situación.

En su podcast Doble Sentido, donde comparte micrófonos con Patricio Parodi y Roxana Molina, Onelia Molina dijo: "Por más que yo salga con una persona, ya sea amigo, o amiga, eso no quiere decir que estoy empezando a tener una relación sentimental o que yo esté saliendo con esa intención".

La modelo explicó que en estas últimas semanas ha estado saliendo "con muchos amigos y amigas" porque, como vive sola, simplemente acepta invitaciones para "comer en buena compañía".

" Actualmente yo no busco a nadie para tener una relación , pero si me dicen vamos a comer y salimos a almorzar, yo normal", añadió Onelia Molina, dejando claro que no hay nada de malo en disfrutar de una buena comida con amistades.

Pero la cosa no quedó ahí. Onelia Molina recalcó que "no se siente lista ni preparada" para iniciar un romance con alguna persona, ni siquiera para empezar a conocer a alguien.

"No quiero que me vinculen en una supuesta relación porque creo que una persona debe estar al cien por ciento sana en sus emociones. Es importante sanar para poder dar el cien por ciento y empezar una relación o simplemente conocer a alguien", expresó.

Además, reiteró que "no quiere nada con nadie", descartando así cualquier amorío con Anderson Santamaría. "Yo no quiero nada con nadie. Sé que me van a vincular. Sé que el morbo vende, pero me van a ver con él y muchos más amigos, entrenando, bailando, jugando, divirtiéndome, sí, pero no quiero nada con nadie ahora", acotó.

Y para cerrar con broche de oro, la también odontóloga mencionó que no se trata "de guardar un luto" sino que quiere estar sola por una decisión propia. "Más que un luto, yo considero que es un tema propio. Algo mío. No quiero estar con nadie. No me siento lista y actualmente siento que tengo que sanar muchas cosas en mí", concluyó.

Onelia Molina ha dejado clarísimo que no busca un nuevo romance ni quiere que la vinculen con nadie, menos con Anderson Santamaría. La integrante de Esto es guerra se mantiene firme en su decisión de sanar y priorizar su bienestar emocional antes de pensar en una nueva relación.