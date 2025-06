Pamela López exige el DIVORCIO a Christian Cueva y lanza INESPERADA advertencia a Emelec

20/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los problemas entre Pamela López y Christian Cueva parece que no tendrá tregua. La trujillana exigió al futbolista firmar los papeles del divorcio y aprovechó en hacer un llamado al club ecuatoriano Emelec tras fichar a su aún esposo, a quien lo acusa de no cumplir con sus hijos.

Pamela López exige el divorcio a Christian Cueva

Una nueva situación enfrenta a las dos Pamelas. Como se sabe, López Solórzano tildó como una "persona sin escrúpulos" a la cumbiambera luego de que uno de sus hijos le contara que le estaba tomando fotos sin su consentimiento en el aeropuerto, generando su incomodidad y temor. Este polémico encuentro desencadenó la furia de la trujillana, quien envió una carta notarial a la actual pareja de Christian Cueva, advirtiéndole que de seguir con ese comportamiento tomaría acciones legales en su contra.

Tras este escándalo mediático, la influencer brindó declaraciones en el programa 'América Espectáculos' asegurando que le ha insistido constantemente al popular 'Aladino' para sentarse y conciliar hasta culminar con esta "guerra mediática". Incluso, reiteró que ella sola pelea "por los derechos de sus hijos", alegando que ya no es la misma del año pasado, "que lloraba, tomaba pastillas para poder dormir a causa de todo el daño psicológico" que le habría ocasionado durante su matrimonio.

"Por favor, hazme el favor, fírmame el divorcio y arreglemos de una vez", expresó tajantemente, demostrando una vez más su molestia e incomodidad por toda este problema que parece de nunca acabar.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que López volvió a recordar a todos los seguidores del 'pelotero' que desde su separación no cumple económicamente con sus tres hijos y que estaba segura, que el hecho de que fichó en un nuevo club en el extranjero no cambiaría dicha situación.

Pamela López advierte a Emelec sobre Christian Cueva

Como se sabe, el último fin de semana, Cuevita fichó en Emelec, en Ecuador, por lo cual, este tema no pasó por desapercibido a la trujillana, quien aseguró que pese al gran dinero que recibiría el futbolista, según el medio Bolavi, alrededor de 25 mil dólares, él haría "artimañas" para desviar esa suma económica para no darle nada a sus "retoños".

Seguidamente, se animó a realizar un llamado a Emelec de contratar a futbolistas responsables y profesionales en todos los ámbitos, en especial con su propia familia y sus hijos. Incluso, no dudó en recordarle el escandaloso pasado de su aún esposo, Christian Cueva, de ser un hombre que le gustan las fiestas.

"Por favor, contraten a jugadores responsables, que sean profesionales dentro y fuera de la cancha. El señor Christian Cueva no ha sido responsable con mis hijos durante años. Sus prioridades siempre han sido otras: la juerga y la fiesta", sentenció ante las cámaras de televisión, acompañada de su abogada, la Dra. Rosario Sasieta.

Para finalizar, le pidió a Cueva pensar en sus hijos, ya que "no tiene edad" para seguir pensando en las "juergas". Asimismo, resaltó que los menores se han visto afectados emocionalmente con esta situación.

De esta manera, Pamela López volvió a arremeter contra Pamela Franco por tomar fotos a sus hijos en el aeropuerto, y se animó a exigirle, una vez más, el divorcio a Christian Cueva. Incluso, lanzó una inesperada advertencia a Emelec tras fichar a 'Aladino'.