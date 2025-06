La Uchulú sorprende al revelar que NO descarta participar en el Miss Perú 2026: "Me tengo fe"

20/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Uchulú se ha convertido en una figura querida del espectáculo peruano. Esta vez, la influencer y tiktoker sorprendió a todos al no dudar en confesar que no descarta participar en el Miss Perú 2026, asegurando que se tiene mucha fe en obtener la corona.

¿Uchulú será la próxima Miss Perú 2026?

La Uchulú, nombre artístico de Etza Reátegui, no solo dejó en shock a sus fanáticos con los nuevos retoquitos que se realizó como parte de su reafirmación de identidad, como una condrolaringoplastía, también conocida como la reducción del cartílago tiroideo o la famosa "manzanita del Adán", sino que durante su entrevista en el programa 'La Noche Habla' lanzó un inesperado anuncio.

Mientras contaba algunos aspectos de su vida privada y cómo ha sobrellevado este proceso de cambios físicos, Uchulú fue consultada por el conductor del espacio televisivo, Ric La Torre, si había pensado alguna vez en poder formar parte de certámenes de belleza como el conocido Miss Perú, más adelante.

La Tiktoker no lo dudó y con una sonrisa respondió: "No, la verdad no me animo todavía, pero yo lo haría solamente para fregar al público". Seguidamente, al preguntarle si la directora de dicho concurso le proponía que el día de mañana participe, Uchulú cambió su pensar.

"Yo sí lo hago... Jessica, yo sí lo hago, de verdad. Te hago publicidad a lo grande. Los haters van a ser viral. Yo sé", indicó la influencer tajantemente, con lo cual, no descartaba poder modelar en la pasarela y demostrando todo su talento y dominio escénico.

¿Tilsa apoyaría a la Uchulú en Miss Perú?

Como era de esperarse, los conductores de 'La Noche Habla' no tardaron en reaccionar a la irónica respuesta de la Uchulú, pero quien rápidamente salió a respaldarla fue Tilsa Lozano, ocasionando que la influencer asegurara que tenía mucha fe en poder conseguir la corona del Miss Perú.

"Claro, yo te tengo fe", dijo la exesposa de Jackson Mora. "Ah, yo también me tengo fe. Eso es bárbaro que hasta yo me tengo fe porque mido 1.58 y ellas son jirafonas", sentenció la tiktoker muy decidida.

De esta manera, personaje conocido de las redes sociales peruanas, ha vuelto a captar la atención del público y esta vez no solo por sus retoquitos, sino porque no descartaba desfilar en el Miss Perú 2026 hasta conseguir la tan ansiada corona.