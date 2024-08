Magaly Medina arremete contra concierto de Pamela Franco por usar su imagen: "No promociono amantes"

Sin pelos en la lengua. Magaly Medina tuvo una severa crítica contra el anuncio de un concierto que realizará Pamela Franco. Durante su programa, la 'Urraca' arremetió contra un local que tendrá a la cantante en vivo, debido a que utilizó la imagen de su espacio televisivo para promocionarse.

En la última edición de 'Magaly TV: La Firme', la periodista de espectáculos expresó su molestia, luego de descubrir que un local de comida marina utilizó su imagen y la de su programa para promocionar un evento en donde cantaría nada menos que Pamela Franco.

Al respecto, la 'Urraca' se indignó debido a que el restaurante viene utilizando sin su consentimiento el logo de su espacio televisivo y su fotografía para publicitar el concierto de la cantante de cumbia, quién está envuelta en el escándalo por su amorío con Christian Cueva.