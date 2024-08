Brunella Horna ADVIERTE a Melissa Klug tras escándalo: "Pamela López tiene más pruebas"

Brunella Horna es muy amiga de Pamela López, por lo que era casi inevitable que no se pronuncie respecto al escándalo de Christian Cueva junto a Melissa Klug. Al respecto, la conductora lanzó una fuerte advertencia a la 'blanca de Chucuito', revelando las posibles consecuencias que tendría si continua con este pleito.

Luego del revelador escándalo, la empresaria chalaca envió una carta notarial a Pamela López, en donde ella asegura que se ha dañado su honor tras ser acusada de tener un romance con el pelotero.

A raíz de ello, Brunella aprovechó las cámaras de su programa 'América Hoy' para salir en defensa de su amiga, sugiriendo a la Klug que evalúe bien las medidas legales que piensa tomar al respecto, asegurando enérgicamente que López posee más evidencias de lo que ella dice.

"Yo entiendo que Melissa ya tiene su familia y una nueva pareja, pero yo sé que Pamela tiene muchas más pruebas que no ha mostrado. Yo he hablado con Pamela hace muchísimo tiempo sobre este tema, por eso le aconsejo (a Klug) que deje ahí las cosas, porque Pamela no ha salido a hablar por hablar. Tiene las pruebas suficientes para probar todo lo que dice", expresó la Brune durante su intervención en programa.