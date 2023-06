Magaly Medina insta a Pepino a mostrar respeto hacia Dayanita: "Lo trata como si fuera un hombre"

29/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente edición del programa de televisión "Magaly TV, La Firme", el reconocido comediante Kille Gonzales, conocido en el ámbito artístico como Pepino, se confesó ante Magaly Medina para abordar su incomodidad no resuelta con la actriz Dayanita y el cómico Danny Rosales.

¿Qué dijo Pepino?

En el pasado, la actriz transgénero y el cómico Danny expresaron duras palabras y críticas hacia el trabajo del miembro de "JB en ATV", señalando su falta de cumplimiento de un contrato acordado previamente. Ambos acusaron al comediante de no cumplir con una presentación programada en Huánuco. Ante esta situación, el comediante mostró su molestia y respondió a Danny diciendo: "Eso no se hace", argumentó Pepino frente al cómico.

No obstante, cuando Pepino habló de Dayanita, su actitud fue completamente distinta e incluso la menospreció: "Es un chiquillo y no lo tengo en cuenta, porque es un muchacho que para mí no me suma... Lo conozco desde mocoso y le cayó la fama de la noche a la mañana", dijo en un inicio Kille sobre la actriz transgénero, dejando a Magaly Medina asombrada por las declaraciones.

Magaly Medina arremete contra Pepino

La conductora Magaly Medina instó a 'Pepino' a tratar a Dayanita como mujer y a mostrarle más respeto, destacando que vivimos en tiempos diferentes y que se debe tratar a las personas de acuerdo al género con el que se identifiquen y se sientan cómodas.

Incluso hizo referencia al Día del orgullo LGBT al señalar: "Ningunea a Dayanita y todavía la llama 'este chico y lo conozco desde mocoso'. Estamos en el mes del orgullo LGBTQIA+ y a las personas hay que tratarlas con el género con el que ellas se sientan cómodas. Si Dayanita se siente cómoda como mujer, no te refieras a ella como si fuera un hombre", enfatizó la conductora.

Además, Magaly Medina instó a Pepino a mostrar un mínimo de respeto hacia Dayanita, especialmente considerando que ambos pertenecen a la misma industria del entretenimiento. "Lo tratas como si fuera un hombre y ella se siente como una mujer y se exhibe como una mujer. Creo que en la época en la que vivimos, uno tiene que respetar eso", agregó la periodista de ATV.

Como se recuerda, el comediante Pepino tomó la iniciativa de enfrentar las críticas de sus amigos Danny Rosales y Dayanita, quienes lo cuestionaron por no haber asistido a un espectáculo en la ciudad de Huánuco.