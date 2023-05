Magaly Medina: ¿Qué pasará hoy en el programa de la 'Urraca' tras las declaraciones de 'Cuto' Guadalupe?

Después de la emisión del programa donde se evidencia la infidelidad de la esposa de 'Cuto Guadalupe', Charlene Castro, el exdeportista brindó una conferencia de prensa esta mañana, la cual ha generado miles de reacciones, por lo que muchos televidentes se encuentran a la expectativa de lo que responderá hoy Magaly Medina.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, el exfutbolista de Universitario tuvo duras palabras hacia la conductora de 'Magaly TV, La Firme' ya que, tras el polémico ampay, tanto él como sus seres queridos han quedado muy afectados; como es el caso de su madre, quien derramó lágrimas mientras observaba las imágenes en las que aparece su nuera Charlene Castro.

El exdeportista se refirió al informe presentado por Magaly Medina en 2019, en el cual su ex pareja lo acusó de maltrato físico. El deportista señaló que ha estado buscando constantemente que la periodista se retracte de dichas acusaciones, pero hasta el momento no ha tenido éxito en lograrlo.

Además, indicó que intentó comunicarse con ella incluso enviándole reiterados mensajes a través de Ney Guerrero, por ello, al no obtener respuestas, interpondrá una demanda en contra de la 'Urraca' y prometió llegar hasta las últimas consecuencias.

''Le mandé mensajes que me quería reunir con ella, le he mandando mensajes con Ney Guerrero, pero ella nunca se retractó", agregó.

Por ello, la presentadora confirmó que no ha mantenido comunicación con el exseleccionado nacional y dejó claro que no tiene intención de disculparse por el contenido transmitido en años anteriores.

"Nunca he querido hablar con él, siempre ha hablado con mis reporteros y con gente que tiene llegada a mí, siempre ha querido que yo me siente con él y me disculpé con él. No sé por qué razón, es porque mis reportajes están ahí emitidos, dijo la 'Urraca'.