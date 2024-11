¿Magaly Medina no va más en la TV? Conductora lanza SORPRESIVO proyecto: "Es mi próximo paso"

28/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No cabe duda que Magaly Medina es una de las figuras más emblemáticas de la televisión peruana. Durante más de dos décadas de carrera, la 'Urraca' ha logrado capturar a la teleaudiencia con su exitoso formato 'Magaly TV'. No obstante, todo parece indicar que la periodista de espectáculos tendría planes distintos para el futuro, mismos que se atrevió a revelar.

Magaly se pronuncia sobre futuro proyecto

Durante la última emisión del programa 'Todo se filtra', Medina fue invitada por Kurt Villavicencio para formar parte del primer año de dicho formato en canal 5. En tal contexto, el popular 'Metiche' entabló una entrevista con ella, a fin de que se anime a contar algunas novedades que traería dentro de poco.

Dentro de la conversación, abordaron la faceta de Magaly en plataformas como YouTube, en donde el podcast 'Magaly Medina' viene ganando popularidad entre los usuarios de las redes sociales. Por ello, la conductora de televisión no dudó en resaltar lo llamativo que le resultan formatos como 'Ouke' o 'Enfocados', asegurando que esta sería su próxima meta.

"Es lo que quiero, es la misión, es mi próximo paso. En eso estoy trabajando, en poner una plataforma que tenga un canal como una parrilla y quiero estar en una parrilla yo también, como lo hacen otros personajes en otros países" señaló Magaly.

No obstante, la 'Urraca' no precisó si, de seguir con esta iniciativa, esto la llevaría a dar un paso al costado de su canal televisivo, y por ende, de 'Magaly TV La Firme'. Frente a ello, 'Metiche' bromeó con ella, asegurando que no tendría necesidad de trabajar. "Podrías quedarte en casa, tu esposo te mantiene con lo de la notaría", acotó, ocasionando risas en Medina.

¿De qué trata el podcast de Magaly Medina?

El mundo del streaming sigue cautivando a miles de personas en todo el mundo. Ante esta novedosa forma de generar contenido, la conductora no dudó en sumergirse a una nueva faceta, lanzando 'Magaly Medina: El podcast'. En declaraciones para Infobae, ella anunció que su proyecto estaría alejado del 'raje' hacia la farándula peruana.

"Yo no soy un paradigma de nada, lo que sí creo es que mucha de mi experiencia puede servirle a mujeres jóvenes y emprendedoras, a quienes quieran salir adelante, que quieren valerse por sí mismas y ser independientes", manifestó, asegurando que sus consejos no estarían dirigidos a famosos.

Fue así que Magaly Medina sorprendió al revelar parte de los planes que tiene a futuro, despertando una intriga entre su fanaticada respecto a su permanencia en la televisión peruana.