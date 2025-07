Raúl Romero aclara rumores sobre su llegada a Esto es guerra: "Me han llamado..."

01/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El gran Raúl Romero finalmente rompió su silencio. En una entrevista exclusiva con Magaly Medina el pasado 30 de junio, el 'Cara de Haba' habló sobre su posible regreso a la pantalla chica ¡y en nada menos que Esto es guerra!

¿Raúl Romero regresa a 'Esto es guerra'?

La pregunta del millón que Magaly Medina le lanzó sin anestesia fue: ¿te han ofrecido volver a Esto es guerra? Y la respuesta de Raúl Romero dejó a más de uno con la boca abierta. "No me han llamado, la verdad", dijo el popular 'Cara de Haba', dejando clarísimo que no ha recibido ni una llamadita de la producción de América Televisión.

Pero la cosa no quedó ahí. Aunque nadie lo ha convocado, el 'Cara de Haba' se dio cuenta de que el reality ha cambiado un montón. "Esto es guerra ha cambiado, antes tenía contenido más duro, pero ahora lo veo más digerible para el público", comentó.

La vida tranquila de Raúl Romero en España

A pesar de que no le han llegado ofertas para volver al reality, Raúl Romero dejó clarito que no tiene ni una pizca de intención de regresar a la tele en el corto plazo.

Dijo que está más que tranquilo viviendo fuera de la televisión, especialmente en España, donde se siente relajado y en paz con su vida. "Estoy cómodo fuera de la televisión. Vivir en España me ha permitido disfrutar de la vida y llevar un ritmo tranquilo", aseguró.

Y la cosa no termina ahí. Magaly, astuta como ella sola, le preguntó si se animaría a incursionar en el mundo de los podcasts, que ahora están de moda. Pero Raúl Romero, fiel a su estilo, confesó que no le interesa para nada. "Es muy trabajoso, es una chamba, y mi carácter es más disipado", comentó.

Habacilar en el Estadio Nacional

Pero no todo está perdido para los fans del 'Cara de Haba'. Raúl Romero y todo el elenco de Habacilar nos tienen preparada una sorpresa que nos hará viajar en el tiempo: el show "Cara de Haba, de la Tele al Estadio". La cita es el próximo 5 de julio de 2025 en el Estadio Nacional de Lima.

Con eso, Raúl Romero dejó en claro que no ha recibido ninguna llamada de Esto es guerra y que, por ahora, no hay planes de volver a la televisión a través del popular reality, aunque sus fans no pierden la esperanza de verlo de vuelta en la pantalla.