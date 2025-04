Magaly rompe su silencio luego de que su esposo Alfredo Zambrano fuera captado en salida nocturna

04/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina se pronunció tras la difusión de un video que muestra a su esposo, Alfredo Zambrano, durante una salida nocturna en Miraflores. Las imágenes generaron revuelo en redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios sobre la vida privada de la pareja.

¿Qué dijo Magaly tras salida nocturna de su esposo?

La conductora de 'Magaly TV, La Firme' no dejó espacio para las dudas. Tras la viralización de un video que mostraba a su esposo Alfredo Zambrano disfrutando de un karaoke en Miraflores, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis matrimonial.

El hecho de que Alfredo Zambrano estuviera acompañado por el alcalde de la zona, Carlos Canales, y la ausencia de él en el viaje de cumpleaños de Magaly Medina, solo avivó más las especulaciones.

Sin embargo, Magaly Medina se encargó de aclarar rápidamente la situación, demostrando que no le afectaban las versiones que circulaban. " ¿Cuál escándalo y cuál revuelo? Yo no he visto ninguno ", expresó con seguridad al ser consultada por Infobae Perú.

La conductora de 'Magaly TV, La Firme' dejó claro que no ve nada inusual en lo ocurrido y que su relación con el notario sigue siendo tan sólida como siempre.

A pesar de los comentarios malintencionados, Magaly Medina explicó que la relación con su esposo no solo sigue intacta, sino que está llena de cariño y detalles.

En su cumpleaños, celebrado el 31 de marzo, Alfredo Zambrano le envió tulipanes rojos y ambos compartieron una cena romántica. Magaly Medina subrayó que estos gestos de amor siguen marcando su relación, a pesar de las versiones sensacionalistas que se difunden en los medios.

"Parecen no haber visto mi historia del día lunes. No vi nada que pueda llamarse escándalo, debe ser uno de los sueños de mis odiadores ", comentó, dejando claro que las imágenes no representan la realidad de su matrimonio.

Alfredo Zambrano fue captado en salida nocturna

El video que originó la controversia mostraba a Alfredo Zambrano saliendo de un karaoke en Miraflores, en la madrugada del fin de semana. A su lado se encontraba el alcalde del distrito, Carlos Canales.

Aunque el notario evitó dar declaraciones ante la prensa, esto solo incrementó las especulaciones sobre su relación con Magaly Medina. Además, la ausencia de Alfredo Zambrano en el viaje de la periodista a Tambopata, en Madre de Dios, sorprendió a muchos, ya que se esperaba que estuviera con ella en la celebración de su cumpleaños.

Pese al revuelo causado por las imágenes de Alfredo Zambrano durante una salida nocturna, Magaly Medina desmintió los rumores sobre una crisis en su matrimonio. La conductora aseguró que no hay ninguna ruptura y que su relación continúa siendo sólida, respaldada por muestras de cariño y apoyo mutuo.