Maju Mantilla REVELÓ que necesitó apoyo psicológico luego del escándalo de su esposo: "Me sentía mal"

En une reciente entrevista, la conductora de televisión, Maju Mantilla, sorprendió al revelar detalles de su vida personal. Entre las más impactantes declaraciones, confesó haber tenido ayuda psicológica, luego del escándalo en que se vio involucrado su esposo, en donde presuntamente le habría sido infiel.

Maju confiesa que se sintió mal tras escándalo

En el podcast 'Habla Serio' de Mónica Delta, Maju contó parte de los aspectos relacionados a la intimidad de su hogar. Entre estos temas, ella hizo referencia a la supuesta infidelidad que cometió su esposo, Gustavo Salcedo.

Así, la conductora manifestó que aquél momento fue para ella el más difícil de su vida, por lo que incluso necesito ir al psicólogo para recibir ayuda.

"Claro que me sentí mal pero salía del programa, salía del canal y ahí es donde soltaba todo, no quería que me vean de esa manera", reveló la Miss Mundo 2004.

Asimismo, resaltó que tuvo la necesidad de mejorar para sentirse bien consigo misma, y que esto no ha sido repentino, puesto a que necesitó tiempo para sanar. "Creo que todo toma su tiempo pero uno quiere que si las cosas van mal, mejoren, pero también tú tienes que mejorar. Hay cosas que primero uno tiene que trabajar personalmente", enfatizó.

Maju señala que escándalo fue "malinterpretado"

En esa línea, Mantilla indicó que el ampay de su esposo en el 2023 fue de alguna manera "malinterpretado". Asimismo, expresó que en aquella oportunidad se sintió frustrada por no haber salido a aclarar el asunto de manera apropiada.

"Mucha información suele malinterpretarse, una situación la pueden hacer polémica y pueden escandalizarla también. No es como un medio lo pinta, tú conoces cómo son las cosas, pero entrar a explicar las cosas es hasta peor. Cuando no expliqué como debió ser, me sentí frustrada y eso también me ha hecho sentir mal", aseguró Maju.

Por último, la conductora y exreina de belleza afirma que, luego de aquel controvertido episodio que le tocó vivir, ha decidido evitar compartir imágenes de su vida familiar en sus redes sociales, a fin de proteger a los seres que ama.

"Nunca he compartido mis temas personales. Amo a mi familia, a mis hijos, soy una orgullosa madre. Tengo tantas razones para colgar videos, fotos, pero digo luego, la persona pública soy yo, no los expongo, yo cuelgo fotos, aparece mi familia, mis hijos, pero trato de cuidarlos y que no sea tan frecuente esa manera de exponerlos" sentenció.

