¡Insólito! Mujer arma escándalo en funeral porque su cliente fallecido se fue sin pagar "sus servicios"

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un insólito y polémico video donde se ve a una mujer enfurecida interrumpir un funeral reclamando que el difunto era "su amante" y cliente a la vez, que se fue sin pagarle por "sus servicios".

Escándalo en funeral

Según las imágenes difundidas, se puede apreciar que la fémina está en aparente estado de ebriedad y empieza a gritar en su intento de ingresar a las instalaciones donde estaban velando los restos del sujeto.

La mujer, que no fue identificada, reclamaba que el difunto tenía una deuda con ella por los servicios de cariño que le dio en vida. Incluso, en el momento en que la carroza fúnebre comenzó su marcha, ella subió al vehículo y, para sorpresa de todos, comenzó a golpear el ataúd con un arma, exigiendo escandalosamente el pago.

El incidente se reportó en Cauquenes, región del Maule, en Chile. Para evitar que las cosas se intensifiquen, un hombre que viajaba con la familia del fallecido intervino rápidamente y desarmó a la mujer empujándola fuera del vehículo.

Según algunos testigos, la mujer afirmó que había acudido al funeral vestida de la manera que gustaba al fallecido porque era su amante.

Reacciones por la polémica escena

Como era de esperarse, el escándalo no pasó por desapercibido y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la situación, asegurando que "las amantes también tienen su corazoncito". Por otro lado, algunos lamentaron que el hombre no haya respetado a su familia e incluso después de su deceso les provoque un gran dolor por su presunto amorío.

"Si no me despiden así cuando muera, no quiero nada", "las amantes también tienen corazón", "qué escándalo, por Dios, qué vida tuvo ese hombre", "ojalá sus hijos no lo presenciaran", "ajajaja, se lo tenía bien escondido", "por eso paguen antes de 'estirar la pata'", "eso pasa por hacerse 'los vivos'", "qué manera de llamar la atención, ojalá haya sido detenida", "fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

Es así como el video se volvió tendencia rápidamente y generó gran revuelo en las distintas redes sociales, pero debido al impacto de las imágenes tuvo que ser eliminado, ya que una mujer no dudó en armar tremendo escándalo en pleno funeral reclamando que el fallecido no le pagó su deuda por los servicios que ella le brindó con mucho cariño.