Mario Irivarren anuncia operación de emergencia y genera alarma entre sus fans: "Me ahogo al hablar"

Mario Irivarren anunció que deberá pasar por una operación de emergencia, y la noticia de inmediato generó alarma entre sus fans. El chico reality, conocido por su carisma y cercanía con sus seguidores, reveló detalles de un problema respiratorio que lo viene afectando hace tiempo y que ahora lo obliga a tomar esta difícil decisión.

En el programa Good Time, Mario Irivarren dejó a más de uno con la boca abierta al contar que no puede hablar con normalidad por una seria dificultad respiratoria. Sí, tal como lo lees.

El ex guerrero reveló que desde hace tiempo viene enfrentando una condición que no solo le complica el día a día, sino que lo ha obligado a considerar una nueva operación.

"¿Quieren saber por qué no puedo hablar? No puedo respirar, me ahogo, y cuando hablo mucho, tengo que respirar por la boca. No me pasa el aire. Cuando respiro por la boca y hablo mucho, me mareo", comentó Mario Irivarren durante el podcast, dejando claro que esta situación lo tiene realmente afectado.