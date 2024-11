Mayra Goñi regresa al Perú tras renunciar a la residencia en Estados Unidos: ¿Cuál fue el motivo?

La actriz y cantante Mayra Goñi sorprendió a la audiencia con su reciente aparición en el programa "Mande quien mande", marcando su esperado retorno a la televisión peruana tras una larga ausencia.

Durante la entrevista, Goñi se sinceró sobre los dos años que vivió en Estados Unidos, una etapa marcada por desafíos que terminaron por redefinir su camino profesional.

Mayra confesó que, al llegar al país norteamericano, su objetivo principal era expandir su carrera artística en un mercado internacional. Sin embargo, el lento proceso para obtener la residencia permanente terminó frustrando sus planes. Según contó en la conversación, este obstáculo la llevó a una encrucijada que afectó tanto su vida personal como su carrera.

La artista explicó que, al iniciar los trámites para obtener la residencia permanente, se vio obligada a permanecer dentro de Estados Unidos sin posibilidad de salir. Esta restricción, sumada a la demora en los procedimientos legales, la llevó a una situación de desesperación y frustración.

"Desde que llegué, comencé los trámites para los papeles, pero el proceso se demoraba mucho. Tenía que esperar dentro de Estados Unidos sin poder salir, y eso me desesperaba. Había invertido dinero en esto, pero no podía retomar mi música ni mi carrera como actriz. Me sentía atrapada", reveló.