Rafael López Aliaga defiende 'donaciones' de trenes de Estados Unidos: "No estoy trayendo chatarra"

El burgomaestre Rafael López Aliaga, defendió la reciente donación de trenes realizada por Estados Unidos antes las cuantiosas críticas recibidas por la mencionada gestión. El alcalde de Lima aseguró que estos trenes, cumplen con los estándares internacionales de calidad y que actualmente operan en el estado de California.

En declaraciones a la prensa, el alcalde de Lima aseveró que consiguió la donación del transporte público que actualmente se encuentra en total funcionamiento en el país norteamericano. Asimismo, destacó que las unidades cuentan con especificaciones técnicas muy adecuadas a estos tiempos.

De igual forma, destacó que estas unidades permitirán a los usuarios que se puedan trasladar desde Chosica hasta el Callao de una forma más rápida, económica y ecológica. A su vez, aseveró que el pago de los 47 millones de dólares corresponde únicamente a costos de traslado.

"Son más de 20 locomotoras, son más de 100 unidades, eso tiene un costo, tampoco voy a ser tan fresco de decir, págame todo, págame hasta el flete para traerlo a Lima. No pues, bastante hacen los gringos en donar más de mil millones de dólares, eso es lo que vale, si la Municipalidad de Lima lo hiciera, debería pagarles mil millones de dólares que no tenemos más cuatro años de espera", agregó.

Respecto a la donación de trenes hecha por el país norteamericano, el exregidor de Lima, Jorge Valdez, exhortó a la Contraloría a realizar una investigación por una posible malversación de fondos. Asimismo, resaltó que la Municipalidad de Lima (MML) no debería estar detrás de este tipo de acciones.

"¿La Municipalidad de Lima es competente o no en tema de transporte urbano? La respuesta es que no, la MML ya no tiene a su cargo el transporte urbano (...) Ojo ahí a la Contraloría, porque desde mi punto de vista, podría tratarse de una malversación de fondos. Porque en el Estado, cuando tú destinas un dinero para una función que no corresponde, podría haber una malversación por parte de la municipalidad", enfatizó para Exitosa.