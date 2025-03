Melissa Klug calienta la previa de 'El Valor de la Verdad' con un mensaje enigmático que desata especulaciones en redes

Melissa Klug vuelve a ser el centro de atención tras confirmar su participación en el programa 'El Valor de la Verdad'. A través de sus redes sociales, la empresaria dejó un mensaje enigmático que ha desatado todo tipo de especulaciones. En su publicación, asegura que es momento de contar toda su verdad y que tiene pruebas que podrían cambiar la percepción de los hechos.

El anuncio llega luego de que Pamela López, esposa de Christian Cueva, insinuara que existió una relación entre la 'Blanca de Chucuito' y el futbolista. Ante esta situación, Klug ha decidido sentarse por tercera vez en el sillón rojo para aclarar su versión de los hechos y presentar las conversaciones que sostuvo con 'Aladino'.

Previo a su participación en el programa, Melissa Klug publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que ha causado revuelo entre sus seguidores. Con estas palabras, Klug dejó en claro que está lista para contar su versión sin ocultar detalles y, al parecer, con pruebas en la mano.

"Cada mentira dicha te deja una deuda con la verdad, pero tarde o temprano esa deuda se tiene que pagar. Me señalaron y me juzgaron por todos lados, pero llegó el momento de decir TODA LA VERDAD. Muchos han creído que mi vida es un libro cerrado donde han puesto los títulos que han querido, pero se olvidaron que la única escritora de esta historia soy yo. Y mientras mi verdad me libera, a otros las culpas no los dejan descansar. Tranquilos que ya no leo periódico de ayer".