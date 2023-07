¡No se esconden! Samahara Lobatón es captada junto a Bryan Torres en centro comercial

Tal parece que Samahara Lobatón y Bryan Torres ya no temen ser 'ampayados'. Y es que la supuesta pareja volvió a encender las alarmas tras ser captados nuevamente juntos.

En esta ocasión, la supuesta pareja fue vista en un conocido centro comercial de Lima caminando juntos y sin temor a que alguien los pueda ver. Debido a ello, los usuarios aprovecharon en grabarlos y hacer público su video a través de un portal de espectáculos.

Fue la plataforma de espectáculos de Samuel Suárez, Instarándula, la que difundió las imágenes inéditas de Samahara y Bryan Torres, quienes vienen generando rumores de una relación con su acercamiento.

Ambos se encontraban en las instalaciones del Jockey Plaza, cuando fueron grabados por un seguidor de popular portal de noticias de espectáculos, quien no dudó en enviar la primicia al periodista.

Cabe precisar que no se informó la fecha de dicho material audiovisual; sin embargo, según Instarándula, estos habrían sido grabados el pasado domingo, 23 de julio y el lunes 24 de julio del presente año.

La influencer habría decidido ignorar las críticas acerca de su nuevo saliente, Bryan Torres, quien estaría buscando colgarse de su afama, según afirmó su madre, Melissa Klug.

Sin embargo, la expareja de 'Youna' compartió, a través de sus redes sociales, una frase romántica que estaría dedicada a su actual saliente, el músico y mejor amigo de Jefferson Farfán, Bryan Torres.

Al ser consultada por una posible relación entre su hija y el mejor amigo de Jefferson Farfán, Melissa Klug señaló haber visto al músico por la televisión; sin embargo, aclaró no conocerlo.

"Por lo que he visto en la tele de él... todas las personas lo califican como 'el chupe', pero yo no lo conozco, no sé quién es", inició diciendo Melissa Klug.