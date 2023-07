Abel Lobatón explota contra Samahara: "Yo le puse el nombre y si se molesta, que se lo cambie"

Samahara Lobatón y su padre, el exjugador de fútbol Abel Lobatón siempre han llevado una buena relación; sin embargo, esta vez el popular "murciélago" explotó contra su hija porque hay un debate de como se debe pronunciar su nombre.

El exfutbolista de la César Vallejo sorprendió al presentarse en el programa "América hoy", donde habló sobre la situación actual que vive su hija, quien volvió hace poco de Estados Unidos tras una pelea y seperación final del padre de su pequeña hija Xianna, Youna.

En ese sentido, el exfutbolista se refirió al polémico nombre de su hija, quien en más de una oportunidad se ha quejado en señal abierta sobre que los conductores pronuncian mal su nombre, esto debido a que siempre le ponen un "J" en el medio.

"Su nombre real es Samahara (se pronuncia con 'J') Es como yo la llamo, que ustedes acá le digan Samahara es diferente. A ella no le gusta que le digan Samahara (con 'J')", explicó en un inicio el 'murcielago'.

Seguido de la explicación sobre la pronunciación del nombre de Samahara, el exjugador también se animó a contar el origen del mismo y la respuesta sorprendió a más de uno.

"Lo que pasa es que cuando yo estaba jugando por Arabia vi una tienda bonita que decía Samahara, pregunté cómo se decía y me gustó y ya", concluyó.

El exjugador de fútbol habló sobre la relación que su hija tiene con Jefferson Farfán y también se refirió a las salidas que su hija tiene con algunos personajes del medio.

"Ella (Samahara) quiere mucho a Jefferson, nunca lo ha escondido y me parece chévere el cariño que se tienen. Ella puede tener muchos 'salientes', pero no quiere decir que esté con alguien", empezó diciendo Abel.

Asimismo, señaló que no conoce al salsero Bryan Torres y que las salidas de su hija con él, no tienen nada de especial.

"Mi hija es inteligente, tiene su radar, ella sabe con quien sí y con quien no. Puede tener mil amigos, pero eso no significa nada. A él (Bryan) no lo conozco, imagino que se llaman, van a fiestas juntos", concluyó Lobatón.