Abel Lobatón defiende a Samahara tras ampay con Bryan Torres: "Ella sabe quien sí y con quien no"

Hace unos días, el programa "Amor y fuego" publicó unas imágenes donde Samahara Lobatón se dejó ver muy cariñosa con el salsero Bryan Torres, lo que causó algunas críticas y ahora su padre Abel Lobatón salió en su defensa, aclarando que su hija sabe lo que hace.

El popular 'murciélago' asistió al programa matutino "América hoy" y los conductores del programa le consultaron le consultaron sobre el posible romance de su hija.

Ante eso, el exjugador de fútbol habló sobre la relación que su hija tiene con Jefferson Farfán y también se refirió a las salidas que su hija tiene con algunos personajes del medio.

"Ella (Samahara) quiere mucho a Jefferson, nunca lo ha escondido y me parece chévere el cariño que se tienen. Ella puede tener muchos 'salientes', pero no quiere decir que esté con alguien", empezó diciendo Abel.

Asimismo, señaló que no conoce al salsero Bryan Torres y que las salidas de su hija con él, no tienen nada de especial.

"Mi hija es inteligente, tiene su radar, ella sabe con quien sí y con quien no. Puede tener mil amigos, pero eso no significa nada. A él (Bryan) no lo conozco, imagino que se llaman, van a fiestas juntos", concluyó Lobatón.