Padres de Gerard Piqué explican como se encuentra su hijo, mientras Shakira está en Miami

01/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, los padres de Gerard Piqué, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, dieron sus primeras declaraciones sobre la mudanza durante la final del un torneo de tenis. A pesar de todas las noticias que se han publicado sobre la tensa relación entre Piqué y Shakira, los padres del jugador se mostraron muy sonrientes y felices durante el torneo.

Como se recuerda, Shakira y sus dos hijos se mudaron a Miami el pasado 2 de abril, después de tener algunos problemas en su mudanza. Se fueron para estar lejos del foco mediático de su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué. Hasta ahora, ni el deportista ni su entorno habían hablado sobre la partida de la cantante y sus hijos.

Los padres de Piqué siempre han sido muy discretos sobre la vida privada de su hijo. Pero, en esta ocasión, aceptaron responder algunas preguntas de los periodistas de un conocido medio de comunicación español. Aunque trataron de pasar desapercibidos ante las cámaras, cuando se les preguntó cómo se encontraba su hijo después de la mudanza, simplemente respondieron que "todo muy bien, todo estupendo".

A pesar de las informaciones que han salido en los últimos días sobre la relación entre Shakira y Piqué, los padres del jugador se mostraron muy contentos durante el torneo y no hicieron ningún comentario negativo sobre la cantante o su relación con su hijo.

Con la mudanza de Shakira y sus hijos a Miami, se espera que la cantante pueda tener un poco más de privacidad y tranquilidad en su nueva vida en Estados Unidos.

Gerard Piqué luce desmejorado al llegar a Miami

Gerard Piqué arribó a Miami hace unas horas para hacer la primera visita oficial a sus hijos, esto después que su expareja, Shakira, se mudara con ellos a la denominada ciudad mágica, tras la infidelidad del exfutbolista del Barcelona con la joven Clara Chía.

En diversos videos que se publicaron en redes sociales como TikTok y Twitter, se ve que Piqué llega al aeropuerto usando una camiseta gris, jeans celestes y lentes oscuros; en todo momento el exfutbolista de Barcelona se mostró esquivo con la prensa y con las personas que se le acercaron mientras trataba de abordar un taxi lo antes posible.

Algo que llamó a atención de varios cibernautas, es que el exfutolbista del Barcelona luce un aparente cambio físic, ya que ahora luce con la cara mas redonda y tiene el abdomen visiblemente abultados.

El que fuera futbolista del Barcelona captó las miradas de los allí presentes, no solo por todo lo ocurrido con la artista sino por sus kilos demás. "Oh, Dios mío, se infló", "Está hinchado de felicidad", "Ese no es, ¿o sí?", escribieron algunos.