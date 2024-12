Pamela Franco y Christian Cueva: Se revela lugar dónde habrían pasado ROMÁNTICA NOCHE juntos

Pamela Franco y Christian Cueva siguen dando que hablar. Y es que la parejita recientemente compartió una imagen en la que confirman haber pasado una romántica e íntima noche, lejos de las cámaras de televisión y los eventos públicos. Al respecto, se habría revelado el lugar donde exactamente tuvieron su velada.

Durante la última emisión de un conocido programa de espectáculos, los conductores no fueron ajenos al nuevo y romántico gesto que compartió la pareja del momento: Pamela Franco y Christian Cueva.

Es así que, en medio de su debate, uno de ellos mencionó que el detalle que tuvo el futbolista para con la cumbiambera parecía más como celebración de San Valentín o el festejo por un supuesto primer mes.

Pero lo que finalmente llamó la atención fue que revelaron el supuesto lugar donde ambos habrían pasado la noche, siendo este un lugar ubicado en la exclusiva urbanización de Las Casuarinas, en el distrito de Santiago de Surco.

"Ay, parece San Valentín (...) No es un cuarto de cama. Es un cuarto de hotel (...) ¿Primer mes? (celebrando) Ay por favor, no sean ingenuos. Es un hotel. Es vista de Camacho, Casuarinas, por acá. Eso no es San Isidro ni Miraflores", señalaron en el espacio televisivo.