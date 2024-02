Nicola Porcella quiere volver a enamorarse en México: "No tengo a nadie, estoy solo desde el 2018"

Nicola Porcella está teniendo gran éxito laboral en México. Sin embargo, en una reciente entrevista confesó que le va igual de bien en el amor, ya que no tiene pareja hace seis años y ahora siente que le gustaría tener una relación bonita.

Como se recuerda, el exparticipante de 'Esto es Guerra' se volvió muy popular en tierras charras después de quedar como segundo finalista en 'La casa de los famosos'. El actor se presentó en 'Televisa Espectáculos' y contó el día de San Valentín lo celebra con su familia y su hijo, pero no tiene una pareja.

"(Estoy con mi familia) pero después no tengo a nadie, duermo solo, abrazo una almohada, esperemos que el otro San Valentín ya me toque abrazar a alguien", indicó.

En otro momento de la entrevista confesó que después de tanto tiempo, se ha acostumbrado a su soledad, además que le gusta la vida nocturna y las mujeres que conoce quieren algo mucho más tranquilo.

"No, ellas son exigentes, el problema soy yo, no he encontrado. No tengo mujer ideal, lo juro", indicó el ex de Angie Arizaga.