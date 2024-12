¿Pamela Franco explotó contra Christian Cueva tras aparente estado de ebriedad en concierto? Esto se reveló

Pamela Franco y Christian Cueva siguen dando que hablar. Y es que luego de que el futbolista peruano protagonizara un bochornoso momento al subirse en aparente estado de ebriedad al escenario de un concierto que su amada realizaba en Trujillo, se reveló si es que esta habría explotado o no contra él.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora compartió un informe en el que uno de sus reporteros entrevista a Pamela Franco, luego de que esta se haya presentado en un evento para anunciar dónde estaría pasando el Año Nuevo 2025.

Es así que, lejos de mostrarse incómoda ante la pregunta de una supuesta molestia durante la presentación que hizo junto a 'Cuevita' en Trujillo, la cumbiambera dejó en claro que jamás explotó contra él y que, al contrario, le gusta verlo feliz y disfrutando de su etapa como cantante.

"No, molesta no, voy a ser franca. A mí no me molesta, a mí me gusta verlo feliz y ustedes no saben la reunión que era, era en Trujillo, su gente y él disfruta y si él disfruta, yo estoy feliz por él. Sé como es esto y se maneja, la gente a veces graba y es inevitable, se malinterpreta (¿Lo cuadraste?) No, nada que ver", dijo Franco Viera para las cámaras de Magaly Medina.