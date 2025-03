Pamela Franco habría perdido un hijo de Christian Cueva, según Pamela López: "Con la que era su amante"

10/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sorprendió a todos al dar a conocer en 'El Valor de la Verdad' que la cantante Pamela Franco habría perdido un hijo de Christian Cueva, cuando el futbolista aún mantenía una relación con ella.

Pamela Franco perdió un hijo de Cuevita: "Me contó Janet"

En la noche del domingo 9 de marzo, la trujillana Pamela López Solórzano dejó a todos desconcertados al confesar nuevos detalles que dejarían mal parado a su aún esposo, Christian Cueva, entre ellos con la quinta pregunta que el conductor del programa de 'El Valor de la Verdad' le realizó y que involucraba a quien muchos señalan como "la manzana de la discordia", Pamela Franco.

Sentada en el famoso 'sillón rojo', la empresaria tuvo que contestar a la pregunta: "¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco Perdió un hijo de Christian Cueva", a lo que López se tomó un corto tiempo para responder con un "Sí", resultando verdad.

La trujillana no dudó en argumentar su respuesta, alegando que la popular 'Rulitos' fue la encargada de señalarle que la "amante" de Cuevita sufrió una pérdida en el pasado, aunque no le dio más detalles sobre las circunstancias. Tras ello, López Solórzano no dudó en confrontar y preguntar al 'pelotero' si ello era cierto o no.

¿Christian Cueva confirmó que Pamela Franco perdió un hijo suyo?

Pamela López acompañada de dos de sus mejores amigas y su hija mayor, Fabiana, en el set del programa siguió con su confesión, asegurando que en aquel entonces el futbolista le negaba haber perdido un hijo de la cumbiambera e incluso le juró, entre lágrimas, por los hijos que tenía dentro de su matrimonio con ella y poniendo a Dios de testigo.

"Bueno, entre tantas cosas que ella me contaba me menciona que Christian había perdido un hijo con quien era su amante, con la señora Franco. Cuando le pregunté, me juró por la vida de mis hijos que no era verdad. No tengo manera de comprobarlo", señaló la influencer.

¿Pamela López sufrió al saber que Cueva tuvo un hijo con "una amante"?

Seguidamente, confesó que no creía en la palabra de 'Cuevita', por más que él intentara negárselo, pero no tenía pruebas ni mucho menos sabía cómo fue la pérdida del hijo que habría tenido con Franco Viera. Asimismo, Pamela López señaló que el caso era algo muy fuerte de sobrellevar en aquel entonces, sin imaginar lo que tiempo más tarde estaría por suceder en su relación.

"Es algo bastante delicado, no sé si lo perdió en aborto espontáneo, cómo se dio, nunca llegué a saber la verdad. Le pregunté 500 veces, me juraba y lloraba diciendo que era mentira. Me decía que siempre se cuidaba porque sabía con qué persona se metía", sentenció en televisión.

