Pamela Franco niega FUERTE PELEA con Christian Cueva: "Si yo discuto con él no será en la calle"

Pamela Franco vuelve a dar que hablar. Esta vez, la cumbiambera decidió pronunciarse luego de haber sido captada junto a su gran amor, Christian Cueva, en medio de lo que parecía ser una tensa pelea en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Pamela Franco descarta fuerte pelea con 'Cuevita'

La cantante de cumbia, Pamela Franco, negó tajantemente que su relación sentimental con Christian Cueva se haya visto afectada por las declaraciones que Pamela López dio en 'El Valor de la Verdad' y en los diferentes medios de comunicación.

En ese sentido, aseguró que ambos se encuentran enfocados en hacer las cosas de manera positiva: "Decir que nada afecta es una mentira, pero estamos tratando de hacer cosas positivas. La relación no es complicada, pero hay factores fuera de y se escapa de las manos".

A su vez, negó que las imágenes donde aparentemente se les ve peleado sea reales. La cumbiambera aclaró que estaban conversando y que ella le estaba contando algo bastante serio al futbolista, por lo que, si tuvieran pendiente algún tipo de discusión, no lo haría en la calle, a vista y paciencia de los fanáticos y las cámaras de los programas de espectáculos

"Estábamos hablando, yo le estaba contando algo, pero no estábamos discutiendo. No le damos importancia a lo que digan; además, si yo discuto con él no va a ser en la calle", agregó.

¿Pamela Franco embarazada de Cueva?

En uno de los más recientes episodios del podcast 'Doble Sentido', las conductoras estuvieron acompañadas de una ginecóloga, quien se encargó de explicar algunos temas relacionados al ámbito más íntimo de la mujer.

Es así que, en medio de la conversación, se refirieron a la menstruación y cómo es que algunas chicas suelen afrontarlo mensualmente, siendo Andrea San Martín la que le pregunta a Pamela Franco qué es lo que piensa su cuerpo de dicho proceso biológico y natural.

En respuesta, la cumbiambera sorprendió al afirmar que ya no le viene el periodo: "Qué pensaba porque yo no veo regla. ¿Sabes?". Su compañera, Roxana Molina, no dudó en soltar un fuerte grito de emoción al decir que estaría próximo a nacer un nuevo hijo del futbolista: "¿Cómo así? Se viene un Cuevita".

No obstante, Franco Viera explicó que ello se debe a un método anticonceptivo que emplea desde que dio a luz a su pequeña María Cataleya: "No, lo que pasa es que yo utilizo un método anticonceptivo que de 10 que se aplican, una no regla y esa soy yo. (...) Gracias a ello, no veo menstruación", precisó.

No cabe duda que Pamela Franco y Christian Cueva están en uno de sus mejores momentos, por lo que la cumbiambera decidió aclarar que las imágenes donde aparentemente se les ve peleando son falsas debido a que solo se encontraban conversando.