Pamela López grita su amor por Paul Michael con POTENTE mensaje: "Una persona que suma a mi vida"

17/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Más enamorados que nunca! Así se lucen Pamela López y Paul Michael. La trujillana no dudó en hablar sobre su vínculo con el cantante, hasta el punto de calificarlo como una "persona que suma a su vida", pese a las críticas y los cuestionamientos que giran en torno a ellos.

Pamela López elogia a Paul Michael

A pesar del escándalo mediático que ha protagonizado en los últimos días con Pamela Franco, Pamela López decidió dejar dicha situación de lado, por un momento, para dar detalles sobre su relación con el exintegrante de la 'Combinación de La Habana', a pesar de que en anteriores entrevistas lo tildaba como su "saliente".

Es así como en su paso por el programa 'El Reventonazo de la Chola' el último fin de semana, la trujillana y aún esposa de Christian Cueva, aseguró que cada día aumenta más los sentimientos que tiene hacia Paul Michael, quien ha logrado robarse su corazón con detalles y caballerosidad.

Pero eso no sería todo lo que la tiene encandilada a Pamela López, sino también el apoyo incondicional que le demostraría el intérprete de 'Princesita' tras el conflicto que afronta con el popular 'Aladino' tras acusarlo de no cumplir económicamente con sus tres hijos. También se animó a señalar que gracias a él vuelve a sentirse feliz en la vida, y aunque no sabe qué pasará con él en el futuro, disfruta de su romance.

"Jamás imaginé volver a sentir lo que ahora estoy sintiendo. Es muy pronto para decir muchas cosas sobre lo que pueda pasar en el futuro", expresó en un inicio la influencer.

Pamela López grita su amor por Paul Michael

Incluso, Pamela López aprovechó las cámaras para reafirmar que Paul le "aporta muchas cosas, que la ayuda a tener esa tranquilidad, a poder levantarse y acostarse con una sonrisa". Todo parece indicar que su relación va "viento en popa" y que pese a los detractores que surgen al verse tan cariñosos en redes sociales, no se darán por vencidos por hacer que las cosas funcionen.

Pamela López 'explota' contra Pamela Franco

Tras sus declaraciones en el programa de la 'Chola Chabuca', la trujillana mandó un mensaje en WhatsApp a una de las reporteras de 'América Hoy' arremetiendo con la actual pareja de Christian Cueva, Pamela Franco por presuntamente haberle tomado fotos a sus hijos en el aeropuerto sin su consentimiento.

López tildó a la cantante de "pinocha", "clandestina" y ser una persona "sin escrúpulos", que incluso su presunta actitud podría ser considerada como un delito, pese a que la situación se haya dado en un lugar público. Para finalizar, reiteró que no permitirá ese tipo de acercamientos que solo ponen "nerviosos" a sus niños.

De esta manera, Pamela López y Paul Michael reafirmaron su romance en televisión nacional. La trujillana aseguró que el cantante se ha convertido en una persona que suma en su vida, pese a las críticas y cuestionamientos que reciben desde que se les ve juntos tan cariñosos.