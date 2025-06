Shirley Arica lanza POTENTE mensaje tras rumores de romance con Jackson Mora: "Bésame cuando me veas"

Shirley Arica sorprende con un inesperado y picante mensaje en sus redes sociales tras los rumores de un presunto romance con Jackson Mora, el exesposo de Tilsa Lozano. La 'Chica Realidad' causó incertidumbre y polémica en la farándula local.

Shirley Arica vuelve a ser el centro de atención de la farándula y esta vez no por sus confesiones en 'El Valor de la Verdad' donde algunos futbolistas y expeloteros quedaron mal parados, sino que ahora es vinculada sentimentalmente con el boxeador Jackson Mora, quien hace pocos días aseguraba aún sentir amor por la exvengadora y que incluso una noche antes de firmar el divorcio habría intentado de todo para salvar su matrimonio.

Las especulaciones nacen desde que ambos personajes se comienzan a seguir en redes sociales, precisamente en su cuenta de Instagram. Shirley Arica aclaró que ya conocía al peleador hace años, pero que recién se reencontraron.

"Lo conozco desde antes de que esté con Tilsa. Me lo encontré, me siguió y lo seguí. Eso es todo", expresó la expareja de Reimond Manco en el programa 'La Noche Habla'.

Por su parte, Jackson trató de aclarar que salió a almorzar con su familia a un restaurante y se encontró con Shirley "casualmente" y se saludaron. Agregó que ambos se conocen desde hace seis años, pero rápidamente reiteró que no daría más detalles porque no era un hombre mediático, en comparación a su ahora exesposa, Tilsa Lozano.

En medio de este escándalo mediático, la 'Chica Realidad' no dudó en compartir un mensaje en una historia de su cuenta de Instagram, que muchos de sus seguidores calificaron como una probable indirecta para Jackson Mora.

"Te van a criticar por todo, tú bésame cuando me veas", se lee en el texto publicado por Shirley, el que ha generado incertidumbre en el espectáculo nacional y ha puesto nuevamente en la mira a Tilsa, esperando saber cómo reaccionará a este presunto acercamiento entre su ex y la modelo. Cabe destacar que hasta el momento Shirley ni Jackson han confirmado que estén en una relación.

Como era obvio, Tilsa Lozano no pudo evitar ser consultada sobre este acercamiento entre Shirley y Jackson. La exmodelo señaló en 'La Noche Habla' que ambos tienen todo el derecho de hacer con su vida lo que quieran y seguir a quien quiera, pero afirmó que le parecía raro que hayan sido tan amigos cuando el boxeador no le hablaba nada bien de ella.

"Sé que sí se conocían. En base a las cosas que él me habló de ella, yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca. Son cosas que no puedo mencionar en televisión", indicó la conductora, como una "chiquita" para Arica.