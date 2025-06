¿Nuevo romance? Jackson Mora se deja ver con Shirley Arica tras separarse de Tilsa Lozano

17/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A pocos días de su divorcio de Tilsa Lozano, Jackson Mora ya está en boca de todos ¿La razón? El exboxeador ha confirmado que se reencontró con Shirley Arica ¿Simple casualidad o el destino está haciendo de las suyas?

El divorcio de Jackson Mora y Tilsa Lozano

La ruptura de Jackson Mora y Tilsa Lozano ha sido, sin duda, la comidilla de los medios. Con declaraciones cargadas de emoción y hasta algunas lágrimas, ambos compartieron el dolor de ver su matrimonio llegar a su fin.

Jackson, en el programa 'La Noche Habla', juró y perjuró que intentó salvar su relación hasta el último suspiro, dejando claro que no hubo infidelidad de su parte. "Yo he querido arreglar mi matrimonio hasta el último", expresó el boxeador, dejando en el aire que aún siente cositas por la ex 'Vengadora'.

Shirley Arica y Jackson Mora se reencuentran

Pero justo cuando pensábamos que la cosa se calmaba, este último domingo, en plena celebración del Día del Padre, el chismecito se reavivó ¿La razón? Se reveló que Jackson Mora y Shirley Arica empezaron a seguirse en Instagram, lo que automáticamente prendió las alarmas de un posible acercamiento.

Y, según fuentes cercanas a la mismísima Tilsa Lozano, estos rumores no son de ahora, vienen circulando desde hace semanas. Eso sí, hasta el momento no hay pruebas visuales que confirmen el vínculo.

Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron. Los seguidores de ambos personajes no dudaron en expresar su sorpresa y curiosidad, lanzando preguntas al aire: ¿Será que hay algo más que una simple amistad?

Shirley y Jackson dicen que solo son amigos

Shirley Arica y Jackson Mora sorprendieron a propios y extraños al confirmar para las cámaras de La noche habla que se siguen en Instagram. Sin embargo, aclararon que su "amistad" es de años atrás y no tiene nada que ver con los recientes líos amorosos de ninguno.

Para echarle más leña al fuego, la 'Chica realidad' dijo: "Lo conozco antes de que él estuviera con Tilsa", dejando claro que su amistad viene de años atrás.

Por su parte, Jackson Mora también dio su versión de los hechos, visiblemente sorprendido por los rumores que empezaron a circular. "¿En serio? Shirley la conozco hace más de seis años".

El exboxeador, que hace poquito tuvo un romance súper mediático con Tilsa Lozano, prefirió quitarle hierro al asunto y minimizar las especulaciones que lo vinculaban con Shirley Arica. "Ayer salí a almorzar con mi familia al Charrúa y me la encontré y nos saludamos . Mejor ya no responderé nada (...) La mediática es Tilsa, no yo", señaló.

Con todo lo que está saliendo sobre Jackson Mora, Shirley Arica y la sombra de Tilsa Lozano, la verdad es que el público ya está sacando sus propias conclusiones. Y como pinta el panorama, este enredo promete seguir dando de qué hablar en la farándula peruana.